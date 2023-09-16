19 розробників ігор вимкнули монетизацію Unity Ads, доки розробник рушія не змінить цінову політику – мова про тисячі ігор з мільярдами завантажень

Розробники ігор, які постраждали від нової моделі ціноутворення Unity, завдають удару у відповідь. Спілка 19 компаній, які переважно знаходяться в Європі та розробляють мобільні ігри, опублікувала відкритий лист із закликом до Unity змінити нещодавно оголошену політику комісій. Розробники вжили заходів у відповідь, які можуть відчутно вдарити по компанії.

«Як курс негайних дій, наш колектив компаній-розробників ігор змушений вимкнути всю монетизацію IronSource і Unity Ads у наших проєктах, доки ці зміни не будуть переглянуті», — йдеться в листі.

По суті, компанії, які представляють тисячі ігор з мільярдами завантажень, заблокували для Unity можливість заробляти більше грошей на їхніх іграх. Раніше лунали численні повідомлення від розробників, які закликали компанію змінити курс. Деякі з них погрожували більше ніколи не використовувати Unity або перенести власні проєкти на інші рушії.

Нагадуємо, що суперечка між авторами рушія та ігор виникла після рішення Unity стягувати плату з розробників за кожну інсталяцію гри після досягнення нею певних меж кількості завантажень та доходу. Хоча компанія стверджує, що це вплине лише на 10% її клієнтів, досі незрозуміло, як Unity збирається відстежувати встановлення та як вона має намір відрізнити «дійсну» установку від «недійсної».

У відповіді The Verge представник Unity визнав, що програми монетизації були призупинені та зазначив, що це, ймовірно, сталося через нові комісії. Він розповів, що у відповідь Unity призупинить власні програми залучення користувачів для відповідних ігор, що обмежить їхню здатність до розповсюдження.

Окрім цінового питання, розробників засмучує одноосібне порушення Unity політик та домовленостей, що були актуальні раніше та зміщення уваги з розробки цікавих ігор у бік збільшення їхньої дохідності на користувача.

Джерело: The Verge