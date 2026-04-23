banner
Новини Ігри 23.04.2026

Кумир застеріг: Абубакар Салім з Assassin's Creed відреагував на рішення Троя Бейкера по ігровій студії

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Трой Бейкер — один із найвідоміших акторів озвучення у відеоіграх, голос Джоела з The Last of Us та Індіани Джонса у Indiana Jones and the Great Circle — розглядає можливість відкрити власну студію і розробити гру. Першим відреагував Абубакар Салім — актор, творчим шляхом і досягненнями якого Бейкер відкрито захоплюється: людина, що не лише озвучила головного героя Assassin’s Creed: Origins, а й заснувала власну студію Surgent Studios.


В інтерв’ю Eurogamer Бейкер розповів, що починає “розмови” щодо потенційного проєкту, який дозволив би йому розповідати “ті історії, які він хоче розповідати”. Нічого конкретного поки немає, проте чутки розлетілися миттєво. Абубакар Салім — актор озвучення Байека з Assassin’s Creed: Origins і засновник британської студії Surgent Studios — відреагував в X лаконічно:

“Не роби цього”.

Пізніше додав:

“Зараз це безжальний простір”.

 


x.com/Abzybabzy
x.com/Abzybabzy

Із контексту його відповіді очевидно, що попередження було скоріше жартівливим — але жартом із досвіду. Surgent Studios за кілька років випустила два помітні проєкти: Tales of Kenzera: Zau та Dead Take. Водночас студія пережила фінансові труднощі й скорочення, а нова гра FixForce вийшла у ранній доступ лише торік.

Не всі розділили обережність Саліма. Джон “Баккі” Бакклі з Pocketpair — розробника Palworld — написав у відповідь просто: “Роби”. Відмінність поглядів відображає реальний розкол в індустрії: одні бачать у власній студії творчу свободу, інші — шлях через терни без гарантій результату.

Ігровий ринок переживає болісну фазу: закриття студій, масові звільнення, провали дорогих ААА-проєктів. Бейкер у своїх словах не заявляв, що кидає акторство заради розробки — він говорив про бажання мати власний творчий голос. Але навіть таке формулювання в нинішньому кліматі звучить амбітно.

Раніше ITC писав про те, як Трой Бейкер готувався до ролі Індіани Джонса і що він думає про свою роль у серіалі The Last of Us.

Спецпроєкти
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?

Трой Бейкер, голос Індіани Джонса та Джоела із The Last of Us, зізнався, що хоче створити власну відеогру

Джерело: Eurogamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
У Ubisoft виникла "сильна алергія" на нові ігри, — колишній керівник Assassin's Creed
Assassin’s Creed Syndicate, щоб не ловили ґав на уроках: у мережі завірусився найкреативніший вчитель історії
Netflix розкрили акторський склад майбутнього серіалу по Assassin's creed та назвали режисера
Повернення до Карибського моря: ремейк Assassin's Creed Black Flag отримав імовірну дату релізу
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ubisoft показала ремейк і назвала системні вимоги
Очікування довжиною в десятиліття: The Last of Us Part 3 вийде не раніше 2030-х років
S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS: засновник S.T.A.L.K.E.R Сергій Григорович офіційно пориває з GSC та анонсує sci-fi гру
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ubisoft офіційно підтвердила ремейк
Серіал "Останні з нас" представив акторок Лева та Яри для 3-го сезону
Трой Бейкер, голос Індіани Джонса та Джоела із The Last of Us, зізнався, що хоче створити власну відеогру
Rockstar прокоментували ультиматум хакерів ShinyHunters щодо GTA 6
Ubisoft готує анонс ремейку Assassin's Creed IV: Black Flag
Серіал "Останні з нас" представив актора, що зіграє батька Еббі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати