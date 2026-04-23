Кумир застеріг: Абубакар Салім з Assassin's Creed відреагував на рішення Троя Бейкера по ігровій студії

Трой Бейкер — один із найвідоміших акторів озвучення у відеоіграх, голос Джоела з The Last of Us та Індіани Джонса у Indiana Jones and the Great Circle — розглядає можливість відкрити власну студію і розробити гру. Першим відреагував Абубакар Салім — актор, творчим шляхом і досягненнями якого Бейкер відкрито захоплюється: людина, що не лише озвучила головного героя Assassin’s Creed: Origins, а й заснувала власну студію Surgent Studios.





В інтерв’ю Eurogamer Бейкер розповів, що починає “розмови” щодо потенційного проєкту, який дозволив би йому розповідати “ті історії, які він хоче розповідати”. Нічого конкретного поки немає, проте чутки розлетілися миттєво. Абубакар Салім — актор озвучення Байека з Assassin’s Creed: Origins і засновник британської студії Surgent Studios — відреагував в X лаконічно:

“Не роби цього”.

Пізніше додав:

“Зараз це безжальний простір”.





Із контексту його відповіді очевидно, що попередження було скоріше жартівливим — але жартом із досвіду. Surgent Studios за кілька років випустила два помітні проєкти: Tales of Kenzera: Zau та Dead Take. Водночас студія пережила фінансові труднощі й скорочення, а нова гра FixForce вийшла у ранній доступ лише торік.

Не всі розділили обережність Саліма. Джон “Баккі” Бакклі з Pocketpair — розробника Palworld — написав у відповідь просто: “Роби”. Відмінність поглядів відображає реальний розкол в індустрії: одні бачать у власній студії творчу свободу, інші — шлях через терни без гарантій результату.

Ігровий ринок переживає болісну фазу: закриття студій, масові звільнення, провали дорогих ААА-проєктів. Бейкер у своїх словах не заявляв, що кидає акторство заради розробки — він говорив про бажання мати власний творчий голос. Але навіть таке формулювання в нинішньому кліматі звучить амбітно.

Джерело: Eurogamer