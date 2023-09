Unity впроваджує плату за кожну установку гри ─ до $0,20

Unity додає нову плату за кожну установку гри, яка використовує Unity Engine, повідомила компанія. Починаючи з 1 січня, плата Unity Runtime Fee стягуватиметься з будь-якої гри, яка подолала за останній рік певний поріг доходу та певну кількість установок за весь час. Розмір комісії та порогові значення варіюються в залежності від типу підписки Unity, яку має розробник.

Для користувачів Unity Personal та Unity Plus граничні значення становлять $200 тис. доходу на рік та 200 тис. установок за весь час. Для облікових записів Unity Pro та Unity Enterprise граничні значення становлять $1 млн річного доходу та 1 млн установок за весь час.

Сума плати також відрізняється. Передплатники Unity Personal повинні платити найбільше за кожну установку понад порогове значення ($0,20), а для облікових записів Unity Enterprise встановлено найменшу плату ─ $0,01 за кожну установку понад 2 млн. Розмір плати знижено для розробників на ринках, що розвиваються:

Unity Personal ─ $0,02 за встановлення понад порогове значення

Unity Enterprise ─ $0,005 за встановлення.

Наявні ігри, створені на Unity, також будуть обкладатися збором Unity Runtime Fee, починаючи з 1 січня, якщо вони досягнуть порогових значень. Збори не поширюються на неігрові програми.

«Ми обрали цей варіант, тому що при кожному завантаженні гри також встановлюється Unity Runtime», – пояснила компанія. «Крім того, ми вважаємо, що початкова плата за встановлення дозволяє творцям зберігати постійний фінансовий прибуток від взаємодії з гравцями, на відміну від частки доходу».

Unity заявила, що її код Runtime завантажують мільярди разів на місяць.

Крім того, Unity заявила, що припиняє підтримку плану передплати Unity Plus. Наявним передплатникам Plus буде запропоновано перейти на Unity Pro за ціною Plus на рік.

Джерело: gamesindustry