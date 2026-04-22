Трой Бейкер, голос Індіани Джонса та Джоела із The Last of Us, зізнався, що хоче створити власну відеогру

Трой Бейкер, голос Джоела із The Last of Us, зізнався, що хоче створити власну відеогру / Eurogamer

Один з найвідоміших акторів озвучення у відеоіграх, Трой Бейкер, хоче спробувати себе по інший бік виробничого процесу.





Трой Бейкер — голос Джоела з The Last of Us, Букера ДеВітта з BioShock Infinite та Індіани Джонса з Indiana Jones and the Great Circle — в інтерв’ю Eurogamer розповів, що зараз “починає розмови” про те, яку гру і з ким хотів би зробити. Поштовхом до цього стала кар’єра Абубакара Саліма: актор, відомий за роллю Байека в Assassin’s Creed Origins, заснував власну студію Surgent Studios і випустив визнану критиками Tales of Kenzera: Zau.

“Я обожнюю Абу, я грав у його ігри запоєм”, — сказав Бейкер виданню Eurogamer. “Він людина, яка має глибоку пристрасть до ігор і знайшла спосіб перетворити це на успішну справу.”

Уроки від найкращих

За роки роботи Бейкер співпрацював з Хідео Кодзімою, Нілом Дракманом, Кеном Левіним та Тоддом Говардом — і вважає це безцінним досвідом.

“Я мав неймовірну можливість працювати з найкращими в індустрії. Ці люди — справжні стовпи галузі. Я багато чому навчився від них. І тепер мені цікаво взяти ті принципи, ті підходи до надзвичайно успішних проєктів — не лише з точки зору продажів, а й тих історій, що визначили індустрію, — і втілити їх у своїх власних.”

Про терміни актор говорить спокійно:





“Хтось запитав мене на одній із зустрічей: ‘Які ваші терміни?’ Я відповів: ‘Без поспіху’. Хочу переконатися, що коли я нарешті розкажу свою історію, вона буде такого ж рівня, як ті, що я намагаюся наслідувати.”

Раніше ITC писав про те, як Трой Бейкер готувався до ролі Індіани Джонса — включно з дев’ятигодинною пиятикою замість традиційного аналізу матеріалу. Indiana Jones and the Great Circle отримала п’ять зірок від Eurogamer і 87 балів на Metacritic. Найближчим часом гра з’явиться на Nintendo Switch 2 — реліз запланований на 12 травня.

Джерело: Eurogamer