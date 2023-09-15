Скандал Unity — розробники «бунтують», співробітники звільняються, компанія закриває офіси через погрози розправи

Днями компанія Unity повідомила про впровадження плати за кожну установку гри, створену на базі її рушія Unity Engine. Залежно від низки чинників, розмір комісії Unity Runtime Fee може становити від $0,005 до $0,20 (на додаток до щорічної плати за передплату). При цьому найбільшу комісію доведеться платити невеликим студіям та незалежним розробникам, чиї проєкти часто не можуть похвалитися великими продажами та високими цінами.

Такий крок Unity викликав критику з боку спільноти розробників. Розробники звернулися до компанії із закликом переглянути своє рішення, оскільки зміни можуть поставити під загрозу і так невеликий прибуток інді-ігор. Розробники стурбовані тим, що Unity запровадила ці зміни в односторонньому порядку, порушивши довіру та практично не залишивши розробникам часу на підготовку до змін та потенційних витрат. Також висловлювалися припущення, що цей крок може змусити індії-розробників перейти на інші рушії.

As a unity employee until this morning, I assure you we fought like hell against this, brought up all the points everyone has, were told answers were coming, and then the announcement went out without warning. Those of us who care are out — more resignations coming end of week. — Jono Forbes (@jonoforbes) September 13, 2023

Такі зміни в ціноутворенні припали не до вподоби не лише розробникам, а й багатьом співробітникам компанії. У X (раніше Twitter) з’явилося повідомлення одного з колишніх співробітників Unity. Користувач @jonoforbes написав, що співробітники боролися проти цього нововведення та висловлювали питання з цього приводу. Їм обіцяли надати відповіді, але натомість без будь-якого попередження вийшов анонс нового ціноутворення.

«Ті з нас, кому не все одно, пішли – наприкінці тижня очікується ще більше відставок», – додав він.

Скандал із Unity вийшов на новий рівень, коли незадоволені новим ціноутворенням особи почали погрожувати компанії. Unity скасувала зустріч у мерії через реальні загрози смерті. За даними Bloomberg, генеральний директор Unity Джон Рікчітелло мав виступити перед співробітниками в четвер вранці, але збори всієї компанії були скасовані, а два офіси Unity були закриті через ймовірні загрози.

Додамо, Рікчітелло є суперечливою фігурою в ігровій галузі. Він був генеральним директором Electronic Arts, коли до FIFA 09 було додано спірну монетизацію лутбоксів. Також він потрапив у скандал, коли назвав розробників «гребаними ідіотами» через небажання впроваджувати схеми монетизації на ранніх етапах процесу розробки. І ще він запам’ятався своєю пропозицією стягувати з гравців Battlefield долар за перезаряджання зброї, яка була висловлена під час розмови з акціонерами.

Джерело: The Verge