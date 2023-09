Скандал Unity — розробники «бунтують», співробітники звільняються, компанія закриває офіси через погрози розправи

Днями компанія Unity повідомила про впровадження плати за кожну установку гри, створену на базі її рушія Unity Engine. Залежно від низки чинників, розмір комісії Unity Runtime Fee може становити від $0,005 до $0,20 (на додаток до щорічної плати за передплату). При цьому найбільшу комісію доведеться платити невеликим студіям та незалежним розробникам, чиї проєкти часто не можуть похвалитися великими продажами та високими цінами.

Такий крок Unity викликав критику з боку спільноти розробників. Розробники звернулися до компанії із закликом переглянути своє рішення, оскільки зміни можуть поставити під загрозу і так невеликий прибуток інді-ігор. Розробники стурбовані тим, що Unity запровадила ці зміни в односторонньому порядку, порушивши довіру та практично не залишивши розробникам часу на підготовку до змін та потенційних витрат. Також висловлювалися припущення, що цей крок може змусити індії-розробників перейти на інші рушії.

As a unity employee until this morning, I assure you we fought like hell against this, brought up all the points everyone has, were told answers were coming, and then the announcement went out without warning. Those of us who care are out — more resignations coming end of week.

— Jono Forbes (@jonoforbes) September 13, 2023