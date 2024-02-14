Waymo «відкликала» ПЗ через торішнє зіткнення одразу двох роботаксі з пікапом

Минулого грудня два роботаксі Waymo зіткнулися у Феніксі з одним і тим же пікапом, який перебував на буксирі, що змусило цю дочірню компанію Alphabet відкликати програмне забезпечення своїх транспортних засобів. «Відкликання» в цьому випадку означало оновлення програмного забезпечення після розслідування проблеми та визначення її першопричини.

Waymo повідомила, що 11 грудня 2023 року одне з її роботаксі зіткнувся з пікапом, який буксирували заднім ходом. Компанія стверджує, що пікап буксирували неправильно, під кутом до смуги розвороту та смуги руху. Евакуатор не зупинився після інциденту, і через кілька хвилин з пікапом зіткнувся інший автомобіль Waymo. Компанія Waymo не уточнила, що вона мала на увазі, кажучи, що її роботаксі «зіткнулося» з пікапом, але зазначила, що в результаті інцидентів ніхто не постраждав і транспортні засоби зазнали лише незначних пошкоджень. Самокеровані транспортні засоби, що брали участь у зіткненнях, не перевозили пасажирів.

Після розслідування Waymo виявила, що її програмне забезпечення неправильно передбачило майбутні рухи пікапа через «постійну невідповідність орієнтації» між автомобілем, що буксирувався, і тим, що його буксирував. Компанія розробила та затвердила виправлення для свого програмного забезпечення, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, і почала розгортати оновлення у своєму автопарку 20 грудня, передає Engadget.