Натовп розтрощив і підпалив безпілотне таксі Waymo в Сан-Франциско. В автомобілі нікого не було

У китайському кварталі Сан-Франциско людина застрибнула на капот безпілотного таксі Jaguar компанії Waymo і розбила лобове скло, викликавши оплески, після чого натовп облив машину фарбою з балончиків, розбив вікна й підпалив її. Пожежна служба прибула через кілька хвилин, але на той час полум’я вже повністю охопило автомобіль.

Представник Waymo Сенді Карп повідомив The Verge, що повністю автономний автомобіль нікого на цей момент не перевозив, а полум’я викликав кинутий всередину феєрверк. Роберт Руека з департаменту поліції Сан-Франциско підтвердив, що поліція прибула на виклик «приблизно» о 20:50 за тихоокеанським часом і виявила, що автомобіль вже догорає, додавши, що «повідомлень про постраждалих не надходило».

На відео, розміщеному на YouTube-каналі FriscoLive415 показано, як гасили електричний Jaguar Waymo та наслідки.

Інша серія відео дає уявлення про те, як розгорталася сцена і як розпочалася пожежа.

happening NOW in SF. Waymo car vandalized & lit on fire 🤯@sfchronicle pic.twitter.com/OEZYFiy6mv

— Michael Vandi (@michael_vandi) February 11, 2024