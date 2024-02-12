Натовп розтрощив і підпалив безпілотне таксі Waymo в Сан-Франциско. В автомобілі нікого не було

У китайському кварталі Сан-Франциско людина застрибнула на капот безпілотного таксі Jaguar компанії Waymo і розбила лобове скло, викликавши оплески, після чого натовп облив машину фарбою з балончиків, розбив вікна й підпалив її. Пожежна служба прибула через кілька хвилин, але на той час полум’я вже повністю охопило автомобіль.

Представник Waymo Сенді Карп повідомив The Verge, що повністю автономний автомобіль нікого на цей момент не перевозив, а полум’я викликав кинутий всередину феєрверк. Роберт Руека з департаменту поліції Сан-Франциско підтвердив, що поліція прибула на виклик «приблизно» о 20:50 за тихоокеанським часом і виявила, що автомобіль вже догорає, додавши, що «повідомлень про постраждалих не надходило».

На відео, розміщеному на YouTube-каналі FriscoLive415 показано, як гасили електричний Jaguar Waymo та наслідки.

Інша серія відео дає уявлення про те, як розгорталася сцена і як розпочалася пожежа.

happening NOW in SF. Waymo car vandalized & lit on fire 🤯@sfchronicle pic.twitter.com/OEZYFiy6mv — Michael Vandi (@michael_vandi) February 11, 2024

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Пожежа сталася на тлі тліючого напруження між жителями Сан-Франциско і операторами автоматизованих транспортних засобів. Каліфорнійський департамент транспортних засобів призупинив роботу таксі конкурента Waymo — компанії Cruise — після того, як одна з машин збила пішохода минулого року, а до цього автоматизовані таксі спричиняли хаос у місті, перекриваючи рух для карети швидкої або врізаючись у пожежну машину. Минулого тижня автомобіль Waymo збив велосипедиста, що їхав за вантажівкою, яка розверталася поперек дороги.

Міська влада та мешканці виступали проти того, щоб ці автомобілі отримали ліцензію на цілодобову роботу минулого року, а деякі мешканці на знак протесту робили їх нерухомими, начепивши на капоти автомобілів помаранчеві конуси.