Waymo випереджає Tesla у гонці роботаксі: ексглава Uber пояснив чому

Колишній керівник Uber Тревіс Каланік відкрито заявив, що у гонці роботаксі лідирує Waymo, і це “очевидно”. На його думку, Tesla наразі пасе задніх, і компанії Маска потрібен власний “момент ChatGPT”, щоб наздогнати конкурента. Про це він розповів під час подкасту All-In, де також оголосив про повернення у сферу автономного транспорту зі своїм новим стартапом Atoms.


Waymo лідирує

Каланік вважає, що Waymo вже вирішила головне питання технології. Далі залишаються масштабування, виробництво та швидкість розгортання. І тут компанія виглядає впевнено, адже 6-те покоління технології скоротило кількість сенсорів на 42%, а вартість обладнання становить менше $20 тис. за авто (на 50% дешевше, ніж раніше).

При цьому повністю безпілотні поїздки вже доступні у 10 містах США, і сервіс проводить близько 400 тис. платних поїздок щотижня. До кінця року планується довести кількість поїздок на тиждень до 1 млн.

У 2025 році Waymo виконала 15 млн поїздок і заявляє про на 90% менше аварій із серйозними травмами порівняно з людьми-водіями.


Альтернативний підхід Tesla

Tesla рухається іншим шляхом. Якщо Waymo використовує камери, лідари та радари, то Tesla покладається лише на камери — так званий vision-only підхід.

Каланік описує це як спробу отримати “різкий прорив”, який раптово зробить систему ефективною у масштабі. Але наразі результати скромніші:

  • приблизно 35 авто в Остіні з інструкторами безпеки
  • лише один справді автономний автомобіль Robotaxi у обмеженій зоні
  • 15 зафіксованих інцидентів, про які повідомили регулятору

До того ж Tesla не розкриває деталі аварій, що ускладнює незалежну оцінку безпеки.

Atoms Каланіка

Тревіс Каланік не просто коментує — він будує конкурента. Його компанія Atoms працюватиме у сферах харчування, транспорту та гірничої промисловості.

Він також планує придбати стартап Pronto, який спеціалізується на автономному транспорті для промислових об’єктів. Проєкт підтримує Uber, а сам Каланік налаштований розвивати технологію швидше та агресивніше, ніж Waymo.

Тим часом Waymo продовжує масштабуватись: у лютому компанія залучила $16 млрд інвестицій при оцінці $126 млрд і лише за місяць вийшла ще на чотири нові міста.

Джерело: electrek

