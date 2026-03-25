91-річний китаєць пройшов Resident Evil: Requiem без жодних гайдів, лише з блокнотиком

91-річний Ян Бінлінь, якого в мережі знають під ніком “Game Grandpa”, пройшов Resident Evil Requiem без використання гайдів чи сторонніх підказок. Замість цього він користувався власними записами — під час проходження ігор дідусь має звичку вести особливий зошит, куди занотовує схеми рівнів, рішення головоломок і ключові деталі, які допомагають рухатися далі.





Відео з його проходженням з’явилися на китайській платформі Bilibili й швидко розійшлися мережею. У них видно, що Ян грає максимально обережно: не поспішає, уважно перевіряє кімнати, контролює ресурси й намагається уникати зайвих сутичок. Граючи за Леона Кеннеді він, наприклад, відстрілює Licker’ів із безпечної дистанції, не витрачаючи зайві патрони. В інших епізодах обирає ще обережнішу тактику — обходить ворогів і вивчає їхню поведінку, перш ніж рухатися далі.

Поки більшість гравців у складних моментах відкривають гайд або дивляться проходження, Ян буквально створює власний. У зошиті літнього геймера видно намальовані від руки карти, позначки про закриті двері чи важливі предмети, нотатки про комбінації та рішення пазлів. Фактично це аналог того, що раніше можна було знайти в друкованих журналах або фанатських довідниках.

Ведення ігрового зошита — давня звичка Яна, адже ранні частини Resident Evil наприкінці 90-х і на початку 2000-х не мали детальних маркерів чи підказок. Гравцям доводилося самостійно запам’ятовувати маршрути, комбінувати предмети й розв’язувати головоломки без допомоги інтерфейсу.





Game Grandpa отримує задоволення від процесу мислення, а фінал гри для нього — не самоціль. Гравець зазначає, що серія Resident Evil навчила його не здаватися:

“Якими б складними не були обставини, якщо поруч є хтось, разом можна це пройти”.

Під “кимось” він має на увазі не лише персонажів гри, а й свою аудиторію. Під час стрімів глядачі активно спілкуються з ним у чаті, і, за словами Яна, це робить проходження цікавішим.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ян Бінлінь уже має офіційне визнання — він внесений до Книги Рекордів Гіннеса як найстарший стример відеоігор. До виходу на пенсію в 1996 році він працював у сфері наукових досліджень та інженерії, пов’язаній із бурінням нафти й газу в південному Сичуані.

Із відеоіграми Ян познайомився вже після завершення кар’єри. Починав із ранніх консолей і поступово перейшов до сучасних платформ. За цей час він встиг пройти чимало ігор і зібрати власну колекцію фізичних копій. Resident Evil став однією з його улюблених серій — не в останню чергу через поєднання дослідження, головоломок і напруженої атмосфери.

Джерело: Dexerto