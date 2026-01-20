Феєрверк в обличчя: геймер створив хардкор-шутер, де ПК стріляє у відповідь

Depositphotos

Геймер створив шутер від першої особи, де рівень стресу зростає з геометричною прогресією. Кожне влучання по персонажу буквально відчувається в реальному житті.

Відео опублікував користувач X під ніком @interesting_aIl. На ньому геймер під’єднав до свого ПК цілу систему з феєрверків, піротехніки, води, повітря та електроструму, щоб кожна ігрова сесія перетворювалася на фестиваль емоцій.

Ентузіаст обліпив монітор піротехнічними зарядами і зайшов у шутер. Щоразу, коли персонаж у грі отримує шкоду, поруч із гравцем вибухають феєрверки. Сам він сидить у шоломі та спеціальній куртці, схоже, вони вогнестійкі, бо інакше все могло б закінчитися опіками. Кожен постріл у грі супроводжується справжнім спалахом чи ударом, який він відчуває своїм тілом.

“Його сусіди, які живуть нижче за нього, дивуються, чому над ними війна”, — жартують користувачі.

У другій частині відео показано додатковий пристрій, який імітує віддачу зброї. Система може запускати піротехнічні заряди один за одним, створюючи ефект кулеметної стрілянини. Є й режим “черги”: феєрверки вибухають майже без пауз, ніби справжній безперервний вогонь.

Схоже, гравець вирішив, що зупинятися на цьому нудно, і перейшов на третій рівень. Під час перестрілки на нього хлюпає вода, дме сильний вітер, а в якийсь момент димова чи вітрова машина наче виходить з ладу прямо під час роботи. Все це відбувається синхронно з тим, що показують на екрані для повного занурення.

На останніх кадрах видно справжню “вишеньку на торті” — систему з електрошокером. Щоразу, коли персонаж у грі отримує шкоду, струм б’є по конкретній частині тіла, наприклад, руці чи нозі. А якщо гравця затискають у кут і добивають, розряд проходить одразу через кілька зон, і його буквально зносить зі стільця.

“Battlefield зруйнував би його дім”, — продовжують коментувати його відео.

Та така система зовсім не практична. Піротехніку доводиться заряджати після кожного забігу, шутер ставити на паузу, а удари струмом це об’єктивно небезпечно. Але геймери й раніше влаштовували подібні божевільні експерименти. Один користувач із Bilibili зібрав справжню танкову установку для World of Tanks, а інший зробив симулятор винищувача з рухомим кріслом, фальшивими ракетами, димом і полум’ям позаду кабіни.

Джерело: Toms Hardware