Новини Ігри 20.01.2026 comment views icon

Феєрверк в обличчя: геймер створив хардкор-шутер, де ПК стріляє у відповідь

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Феєрверк в обличчя: геймер створив хардкор-шутер, де ПК стріляє у відповідь
Depositphotos

Геймер створив шутер від першої особи, де рівень стресу зростає з геометричною прогресією. Кожне влучання по персонажу буквально відчувається в реальному житті.

Відео опублікував користувач X під ніком @interesting_aIl. На ньому геймер під’єднав до свого ПК цілу систему з феєрверків, піротехніки, води, повітря та електроструму, щоб кожна ігрова сесія перетворювалася на фестиваль емоцій.

Ентузіаст обліпив монітор піротехнічними зарядами і зайшов у шутер. Щоразу, коли персонаж у грі отримує шкоду, поруч із гравцем вибухають феєрверки. Сам він сидить у шоломі та спеціальній куртці, схоже, вони вогнестійкі, бо інакше все могло б закінчитися опіками. Кожен постріл у грі супроводжується справжнім спалахом чи ударом, який він відчуває своїм тілом.

“Його сусіди, які живуть нижче за нього, дивуються, чому над ними війна”, — жартують користувачі.

У другій частині відео показано додатковий пристрій, який імітує віддачу зброї. Система може запускати піротехнічні заряди один за одним, створюючи ефект кулеметної стрілянини. Є й режим “черги”: феєрверки вибухають майже без пауз, ніби справжній безперервний вогонь.

Схоже, гравець вирішив, що зупинятися на цьому нудно, і перейшов на третій рівень. Під час перестрілки на нього хлюпає вода, дме сильний вітер, а в якийсь момент димова чи вітрова машина наче виходить з ладу прямо під час роботи. Все це відбувається синхронно з тим, що показують на екрані для повного занурення.

На останніх кадрах видно справжню “вишеньку на торті” — систему з електрошокером. Щоразу, коли персонаж у грі отримує шкоду, струм б’є по конкретній частині тіла, наприклад, руці чи нозі. А якщо гравця затискають у кут і добивають, розряд проходить одразу через кілька зон, і його буквально зносить зі стільця.

“Battlefield зруйнував би його дім”, — продовжують коментувати його відео.

Та така система зовсім не практична. Піротехніку доводиться заряджати після кожного забігу, шутер ставити на паузу, а удари струмом це об’єктивно небезпечно. Але геймери й раніше влаштовували подібні божевільні експерименти. Один користувач із Bilibili зібрав справжню танкову установку для World of Tanks, а інший зробив симулятор винищувача з рухомим кріслом, фальшивими ракетами, димом і полум’ям позаду кабіни.

Джерело: Toms Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
В Digital Foundry обрали три найкращі за графікою гри 2025 року
У Steam розпочався Фестиваль спорту — F1 Manager, theHunter та інші зі знижками до 90%
Minecraft 2.0: модер запустив Windows 95 всередині нової гри Hytale
В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Офіційно: Dead Island 3 вийде у 2028 році, над грою вже працюють "всі розробники" студії
Larian вперше розкрила офіційні продажі Baldur's Gate 3 — понад 20 млн копій
Рон Перлман отримав "$40 і сендвіч" за озвучку першої Fallout
Фан-детектив GTA 6 дослідив військове минуле Джейсона — служив в "найелітнішому" полку США
Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти
12-річний геймер з Японії йде зі школи, щоб стрімити ігри у Twitch — батьки підтримали
Сюрприз! Саудівська Аравія володітиме 93% EA після укладення угоди
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
Steam без блазнів: Valve оновила систему нагород спільноти
Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
Microsoft відкриває повноекранний режим Xbox Ally для всіх портативних консолей — як запустити його на ПК
Epic Games Store безплатно віддає космічну адвентюру з 94% рейтингу
Бос Krafton питав ChatGPT, як уникнути виплати бонусів для розробників Subnautica 2, — звіт з судового позову
Діти вивчають азбуку Морзе, щоб обійти обмеження на чати в Roblox
Джефф Кіллі затизерив The Game Awards дописом з координатами — геймер поїхав перевірити, що там
Epic Games Store віддає інді-головоломку про редагування реальності з рейтингом 94%
Битва сховищ: Amazon готує реаліті-шоу на основі Fallout Shelter
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати