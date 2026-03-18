Потенційна дружина Леона з'явиться в DLC до Resident Evil Requiem

Софія Шадріна

Леон С. Кеннеді / Capcom
Леон С. Кеннеді / Capcom

Персонажка Ада Вонг із великою ймовірністю з’явиться у сюжетному доповненні до Resident Evil Requiem. Про це повідомив відомий інсайдер Dusk Golem (AestheticGamer), уточнивши, що інформація нібито з’явилася через “ненавмисний витік”.


“Сталася невелика помилка десь (контекст не розкриватиму)… це був ненавмисний витік. Але Ада Вонг дуже ймовірно з’явиться в DLC до Resident Evil Requiem. Це не моя заява — інформація випадково опинилася у відкритому доступі”, — написав інсайдер.

 

Dusk Golem / X.com
Dusk Golem / X.com

Офіційно Capcom не підтверджувала ані DLC, ані участь Ади Вонг. Resident Evil Requiem продовжує модель, яку Capcom активно використовує останні роки — великі релізи з подальшою підтримкою через сюжетні доповнення. За офіційними даними, гра вже розійшлася тиражем понад 6 млн копій і досягла цього результату швидше за попередні частини серії.

Для серії Resident Evil DLC — звична практика: доповнення часто розкривають паралельні події або показують сюжет із точки зору інших персонажів. Такий формат добре підходить саме для Ади Вонг, яка традиційно діє “за кадром” основної історії.


Ада Вонг — один із найстабільніших другорядних персонажів франшизи. Вона регулярно з’являється у ключових частинах, але її мотиви залишаються прихованими, а сюжетна лінія — фрагментарною.

Леон Кеннеді та Ада Вонг /Capcom
Леон Кеннеді та Ада Вонг /Capcom

У попередніх іграх її історію вже неодноразово виносили в окремі режими або DLC, що дозволяло показати альтернативний погляд на події без зміни основної кампанії.
Зв’язок між Леоном С. Кеннеді та Адою Вонг залишається однією з найтриваліших сюжетних ліній серії з часів Resident Evil 2. Їхні стосунки не мають чіткого розвитку, але постійно відтворюються в різних іграх.

Ада періодично допомагає Леону, діючи незалежно та не розкриваючи власних цілей. Попри це, Леон демонструє до неї довіру навіть у сумнівних ситуаціях. Через цю незавершеність фанати часто сприймають їх як “неофіційну пару” — звідси й жартівливі формулювання на кшталт “потенційна дружина”.

З огляду на комерційний успіх гри та попередню практику, сюжетне доповнення виглядає майже неминучим — питання лише в тому, коли його анонсують і яку саме роль у ньому отримає Ада Вонг.

Джерело: X.com/Dusk Golem

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
