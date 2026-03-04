Resident Evil Requiem продалася тиражем 5 млн копій менш ніж за тиждень і побила рекорд Steam

Resident Evil Requiem / Capcom

Capcom повідомила, що нова гра Resident Evil Requiem розійшлася тиражем понад 5 млн копій менш ніж за тиждень після релізу. Для серії це черговий рекорд: станом на 31 грудня загальні продажі франшизи Resident Evil (яка цього місяця святкує своє 30-річчя) перевищили 183 мільйони копій по всьому світу.





Гру випустили 27 лютого, і ще до старту вона зібрала значний інформаційний шум та нагороди на виставках, зокрема на Gamescom. Це суттєво підсилило інтерес до проєкту ще до появи в магазинах.

У Capcom заявили, що Resident Evil Requiem “успішно підняла суть survival horror на новий рівень, посиливши взаємодію між інтенсивним страхом і захопливим екшеном”. Гра дійсно робить ставку на контраст: від напружених моментів із Грейс до агресивнішого стилю Леона, який упевнено володіє бензопилою та вступає в ближній бій.

Окремо студія відзначає власний рушій RE Engine. Саме він “дозволив компанії забезпечити фотореалістичну деталізацію, включно зі шкірою персонажів, сльозами в очах, рухом волосся та прозорістю світла”. Тобто мова не лише про темні коридори й різкі скримери, а й про технічно складну роботу зі світлом, текстурами та анімацією. Оглядачі також добре оцінили технічну оптимізацію — гра на ПК виглядає дуже добре й у більшості випадків геймплей стабільний, особливо якщо у вас хоча б середній рівень заліза.





Гра пропонує кілька рівнів складності та дає змогу перемикатися між видом від першої та третьої особи в реальному часі. За словами Capcom, це зробило Requiem доступнішою як для давніх фанатів серії, так і для новачків.

Після релізу проєкт зафіксував найвищий піковий онлайн у Steam серед усіх частин Resident Evil. Критики також відзначили успіх: одна з рецензій оцінила гру на п’ять зірок, назвавши її “водночас майстерним прикладом задушливого жаху та ностальгійною переможною ходою для легендарної серії”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: eurogamer