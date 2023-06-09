Acer постачає комп’ютери до росії попри заяву про призупинення бізнесу – Reuters

Тайванська компанія Acer поставила в росію комп’ютерного обладнання на суму не менше $70,4 млн у період з 8 квітня 2022 по 31 березня 2023 – після того, як оголосила про призупинення бізнесу в країні. Про це свідчать митні дані, з якими ознайомилося агентство Reuters.

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Документи показують, що обладнання виробництва Acer постачалося до росії через 100% дочірню компанію Acer, зареєстровану у Швейцарії, та через низку служб доставлення на замовлення цієї компанії. Оскільки постачання було з-за межи Тайваню, воно формально не порушувало санкцій Тайбея щодо росії. Вони також не містили предметів, на експорт яких на момент вивезення діяв режим санкцій Швейцарії, аналогічний чинному Європейському Союзу.

Але у заяві від 8 квітня минулого року компанія заявила: «У зв’язку з останніми подіями Acer прийняла рішення призупинити свій бізнес у росії». Відповідаючи на питання про подальший експорт до росії через швейцарську дочірню компанію Acer Sales International SA, тайванська компанія Acer заявила, що «суворо дотримується міжнародних правил та торговельного законодавства щодо експорту до росії».

У компанії уточнили, що дочірня компанія не постачала ноутбуки або настільні комп’ютери до росії з 8 квітня минулого року – постачання включали «обмежену кількість дисплеїв та аксесуарів для повсякденного використання цивільними особами, забезпечуючи при цьому дотримання міжнародних санкцій». Acer не повідомила, чому продовжує постачати свої товари до росії попри оголошення про припинення своєї діяльності в країні.

Водночас джерело Reuters, знайоме з деталями постачання, на умовах анонімності повідомило, що продукція Acer, включаючи монітори для ПК та ноутбуки, продовжувала постачати в росію після квітня 2022 року.

Швейцарські санкції, як і санкції ЄС, допускали експорт ноутбуків та комп’ютерних компонентів до росії до 16 грудня 2022 року. Після цієї дати постачання заборонених товарів Acer до росії зі Швейцарії не здійснювалося.

Дані російської митниці показують, що в період з 8 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року в росію було ввезено не менше 744 партій продукції Acer порівняно з 3735 партіями роком раніше, на загальну суму $244,3 млн російський підрозділ Acer у відповідь на запит заявило, що нічого не змінилося з моменту заяви у квітні 2022 року.