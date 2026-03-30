Вперше в світі накладено санкції на найбільший китайський криптовалютний хаб з відмивання грошей

26 березня 2026 року Міністерство закордонних справ Великобританії (FCDO) вперше в світі запровадило санкції проти Xinbi Guarantee — китайськомовного підпільного маркетплейсу, що працював переважно з криптовалютами та через Telegram.





Це перший випадок, коли будь-яка країна застосувала санкції проти подібної платформи в рамках режиму Global Human Rights. Платформа Xinbi працює як ескроу-маркетплейс, тобто виступає посередником між продавцями нелегальних послуг та їхніми клієнтами. Серед послуг — відмивання криптовалюти, торгівля вкраденими персональними даними, інструменти для шахрайства.

За даними Chainalysis, між 2021 і 2025 роками через платформу пройшло понад $19,9 млрд транзакцій. Одночасно під санкції потрапила компанія Legend Innovation Co. — оператор камбоджійського комплексу #8 Park, який британська влада називає найбільшим шахрайським центром Камбоджі з місткістю до 20 тис. примусово утримуваних працівників.

Там жертви торгівлі людьми під примусом проводять шахрайські схеми — “pig butchering” (інвестиційне шахрайство) та honeypot’и. Усі британські активи, пов’язані з Xinbi, заморожені, платформа відрізана від фінансової системи країни. Британським банкам і крипто-компаніям заборонено надавати їй будь-які послуги або інфраструктуру.

Серед заморожених активів — лондонський пентхаус вартістю £9 млн поблизу Вестмінстера. Xinbi вже продублювала ескроу-операції на застосунку SafeW, що позиціонує себе як більш захищений від силових дій, а також запустила власний платіжний додаток XinbiPay. Після попередніх блокувань у Telegram обсяги платформи лише зростали. За лютневим звітом Chainalysis, криптопотоки до підозрюваних сервісів торгівлі людьми зросли на 85% у 2025 році. За кілька днів до санкцій проти Xinbi ФБР і тайська поліція заморозили $580 млн у крипті, пов’язаній з організованими шахрайськими угрупованнями.





Попри весь масштаб злочинної діяльності, Xinbi Guarantee формально зареєстрована як легальна компанія в США — у штаті Колорадо, під назвою “Xinbi Investment and Capital-Guarantee Group Company”. Підприємство було засновано у серпні 2022 року, але з тих пір отримало статус “Delinquent” через неподання обов’язкової звітності. Частину коштів, що пройшли через гаманці Xinbi, вдалося відстежити до хакерської атаки на біржу WazirX: у листопаді 2024 року через пов’язані гаманці було відмито $220 тис. у USDT.

Загалом, слідчі підтвердили проходження через платформу коштів, вкрадених північнокорейською хакерською групою Lazarus Group, — зокрема частини від $1,5 млрд, викрадених з біржі Bybit у лютому 2025 року. Втім, ринок ширший: 30+ аналогічних платформ Xinbi — лише одна з більш ніж 30 подібних платформ, які активно відстежує Elliptic. Усі вони функціонують через Telegram із розрахунками в стейблкоїні USDT і обслуговують переважно китськомовних шахраїв у Південно-Східній Азії.

Після того як британські санкції та попередні блокування Telegram знищили Huione Guarantee — найбільший у історії нелегальний маркетплейс з оборотом понад $27 млрд — Xinbi фактично успадкувала значну частину його клієнтської бази й розширила власну частку ринку.

Продавці на Xinbi Guarantee згруповані у дев’ять категорій, найбільша частка транзакцій припадає на різні типи послуг з відмивання коштів. Але каталог не обмежується фінансовими злочинами: серед задокументованих пропозицій — ескорт-послуги, залякування на замовлення та навіть пошук сурогатних матерів. Особливо цинічним виглядає продаж обладнання Starlink — воно використовується шахрайськими комплексами в джунглях для підтримки стабільного інтернет-з’єднання під час проведення схем pig-butchering проти жертв з усього світу.

Джерело: AML Network