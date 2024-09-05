Acer представила монітори Nitro 600 Гц 0,1 мс, Predator з G-SYNC Pulsar та розумні дисплеї з WebOS

Acer анонсувала ігрові монітори Nitro, які отримали надзвичайну частоту оновлення до 600 Гц та швидкий час відгуку до 0,1 мс.

Також представлені монітори Acer з вбудованою платформою WebOS, технологію дзеркального відображення екрана та підтримку Wi-Fi й Bluetooth.

Нові монітори Predator представлені 27” моделями. Вони підтримують нову технологію синхронізації NVIDIA G-SYNC Pulsar.

Acer Nitro

Монітор 24” Nitro XV240 F6 має роздільну здатність FHD та ті самі 600 Гц і 0,1 мс. Він сертифікований VESA DisplayHDR 400 і підтримує 95% покриття колірної гами DCI-P3. Монітор коштуватиме €899.

Nitro XV270 F5 має діагональ IPS-матриці 27”, роздільну здатність 1920×1080, частоту оновлення 520 Гц та час відгуку 0,5 мс. Він відповідає стандарту HDR10, має максимальну яскравість 400 ніт та контрастність 100 000 000:1. Ціна монітора — €799.

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Це один монітор, Nitro XV270U F5, теж з 27” IPS, з роздільною здатністю 2560×1440, частотою оновлення 500 Гц та часом відгуку до 0,5 мс. Він відповідає стандарту HDR10 та має 99% колірної гами sRGB у поєднанні з яскравістю 250 ніт та коефіцієнтом контрастності 100 000 000:1. Монітор коштує €699.

Розумні монітори Acer

Нові розумні монітори Acer мають встановлену WebOS, що дозволяє користуватися ними окремо від комп’ютера. Вони підтримують Wi-Fi, Bluetooth, Airplay і Miracast, а також мають мережевий порт RJ45.

IPS-монітор Acer CS322QK має діагональ 31,5” та роздільну здатність 4K UHD, з охопленням 98% діапазону кольорів DCI-P3, підтримкою HDR10 та яскравістю 350 ніт. Його ціна — €899.

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27” модель Nitro GS272U M має роздільну 2560×1440 та частоту оновлення до 180 Гц, що робить його придатним для ігор. Порти HDMI та USB Type-C покращують функціональність обох дисплеїв. Nitro GS272U M коштує €599.

Acer Predator

Acer Predator XB273U F5 отримав частоту оновлення 360 Гц, роздільну здатність 2560×1440 та підтримку NVIDIA G-SYNC Pulsar. NVIDIA G-SYNC Pulsar забезпечує у 4 рази кращу чіткість руху та плавну гру зі змінною частотою оновлення. Монітор забезпечує 90% колірної гами DCI-P3, HDR та пікову яскравість 550 ніт.

Predator XB273K V5 з роздільною здатністю 4K та частотою 160 Гц підтримує AMD FreeSync Premium. на ньому також можна обрати роздільну здатність FHD із частотою 320 Гц. Коефіцієнт контрастності 100 000 000:1 допомагає створювати насичений чорний і яскравий білий. Максимальна яскравість становить 400 ніт, є сертифікат VESA DisplayHDR 400 та підтримка кольорів 95% DCI-P3. Монітор буде доступний за ціною 699.

Обидва монітори мають час відгуку до 0,5 мс, панелі IPS, порти HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4 та мають багато опцій налаштування положення відносно очей. Усі монітори надійдуть у продаж в кінця 2024 або на початку 2025 року.

Джерела: Acer, TechPowerUp

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