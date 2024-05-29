Activision «вибила» понад $14 млн з розробника читів для Call of Duty — їх завантажили 72 000 разів

Activision здобула юридичну перемогу у справі проти німецького розповсюджувача читів EngineOwning. Окружний суддя США Майкл Фіцджеральд присудив Activision $14 465 600 компенсації втрати прибутку, а також ще $292 912 на оплату послуг адвоката.

EngineOwning надає гравцям доступ до великої бібліотеки чит-програм ще з 2014 року. В бібліотеці є чити для багатьох ігор серії Call of Duty, а також багатокористувацьких ігор EA, як от Battlefield і Titanfall. Доступ до читів надається на основі підписки.

Суму завданих збитків у $14,4 млн було визначено шляхом множення відомої кількості користувачів шахрайського ПЗ EngineOwning на заздалегідь визначений штраф за кожне порушення Закону про захист авторських прав у цифрову епоху (DMCA). Activision вимагала від суду лише присудити EngineOwning мінімальну встановлену законом компенсацію збитків, яка склала $200. Було перераховано понад 72 тис. випадків, коли гравці використовували чити EngineOwning, в результаті чого загальна сума штрафів за порушення DMCA склала $14 465 600. Activision також мала право на компенсацію $5600 гонорару адвокату плюс додаткові 2% гонорару за кожні $100 тис. штрафу, що сумарно склало $292 912.

Activision подала позов ще у 2022 році. У позові стверджувалося, що популярність Call of Duty призвела до створення вторинного ринку читів. Таким чином, використання читів призводило до руйнування ігрового досвіду для гравців, які не шахраювали, але кидали гру або зверталися до конкуруючих продуктів, які не страждали від читерів. Activision також стверджувала, що існування шахрайського програмного забезпечення від EngineOwning завдало шкоди репутації Call of Duty і зрештою позбавило Activision мільйонів доларів.

Десятеро відповідачів, включаючи співзасновників EngineOwning, не з’явилися на слухання, і суд повинен вирішити, як розподілити між ними призначені штрафи.

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Джерело: windowscentral