Адаптивна підвіска BMW M: встановлена, але не доступна без додаткової оплати

Вважалося, що адаптивна підвіска в автомобілях BMW (M Adaptive Suspension) не є опцією за підпискою, як компанія намагалася зробити з підігрівом сидінь. Але фактично її можна використовувати на умовах підписки або отримати вже після придбання авто.

Як з’ясувалось, M Adaptive Suspension, яку BMW пропонує як додаткову опцію, відпочатку доступна на відповідних автомобілях. Все необхідне обладнання вже встановлене в автомобілі. Однак скористатися цією опцією можуть лише ті, хто сплатить за нею додаткові кошти.

Принцип додаткових платних опцій не новий автомобільній галузі. Однак зазвичай додаткова опція передбачає встановлення додаткового обладнання. Проте у випадку BMW все необхідне обладнання вже є в наявності – навіть та тих авто, де клієнт не замовляв адаптивну підвіску.Фактично, вартість цього обладнання вже включена в собівартість виробництва. От тільки скористатися ним можуть не всі покупці, а лише ті, хто викладе за це додаткові кошти.

Про це стало відомо з публікації на Reddit про те, що BMW Словенія пропонує M Adaptive Suspension за €30 євро на місяць як підписку. Згодом представник BMW в Північній Америці підтвердив, що ця опція встановлена з заводу і може бути активована згодом за бажанням.

«Адаптивна підвіска доступна в магазині Connected Drive у США, але підписка не «потрібна». Вона все ще доступний як заводська опція, але через магазин її можна додати до певних автомобілів, які спочатку не мали такої опції. Клієнти можуть випробувати її протягом місяця безкоштовно, і якщо їм це сподобається, вони можуть вибрати місячну або річну підписку, якщо бажають, або просто придбати її відразу за одноразову плату в $500»

Іншими словами, якщо ви купуєте автомобіль BMW, в якому доступна опція M Adaptive Suspension, вона у вас вже встановлена. Але не завжди доступна. Вартість обладнання вже була закладена у вартість автомобіля. Встановлення прапорця в опціях програмного забезпечення лише розблокує адаптивну підвіску, щоб ви могли нею користуватися. Отже, при разовій оплаті в $500 за постійне користування адаптивною підвіскою, автовласник заплатить за те, що технічно вже має.

Джерело: motor1