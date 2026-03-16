

BMW інвестувала €10 млрд у електромобілі та націлилася на 50% продажів до 2030 року

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

BMW iX3

BMW планує вже протягом найближчих чотирьох років зрівняти продажі електромобілів і машин із двигунами внутрішнього згоряння. На відміну від багатьох автовиробників, які кілька років тому поспішили оголосити дату повної відмови від бензинових і дизельних моторів, а потім почали переглядати ці плани, BMW не відмовляється від традиційних силових установок. В компанії переконані, що єдиного універсального рішення для всього світу не існує, тому вона підтримує широкий вибір силових агрегатів.


Інвестиції понад €10 млрд у платформу Neue Klasse

Попри збереження бензинових і дизельних моделей, BMW активно розвиває електричний напрямок. Компанія вже інвестувала понад €10 млрд у програму Neue Klasse — це найбільші вкладення в історії бренду.

Частина коштів пішла на нову інформаційно-розважальну систему BMW iDrive, однак основний обсяг інвестицій спрямували саме на електромобілі. Платформа включає нове покоління електродвигунів і акумуляторів, які дебютують у кросовері BMW iX3 2026 модельного року.

Для виробництва електромобілів BMW також будує повністю новий завод у Дебрецені (Угорщина) та розширює інфраструктуру підприємств для складання високовольтних батарей.


Ціль — 50% електромобілів у продажах

Стратегічна мета BMW — до 2030 року досягти паритету продажів між електромобілями та машинами з ДВЗ. Йдеться про 50% частки електрокарів у глобальних поставках. Ціль охоплює всі автомобільні бренди концерну: BMW, Mini та Rolls-Royce.

Поки що електромобілі займають значно меншу частку продажів. У 2025 році вони становили 17,9% від загального обсягу поставок. Втім, темпи зростання виглядають досить швидкими:

  • 2021 рік — 4,1%
  • 2022 рік — 9%
  • 2023 рік — 14,7%
  • 2024 рік — 17,4%
  • 2025 рік — 17,9%

BMW називає показник у 50% “стратегічною метою” і вважає її досяжною.

Досягти цієї мети покликані нові моделі електромобілів. Нова хвиля електричних моделей починається з кросовера BMW iX3. Лише за шість місяців після відкриття замовлень компанія отримала понад 50 тис. заявок на цю модель.

Лінійка електромобілів BMW продовжить розширюватися. Цього тижня дебютує седан BMW i3 нового покоління, а пізніше у 2026 році з’явиться BMW iX5. Крім того, у 2027 році вийде великий кросовер BMW iX7.

До кінця десятиліття BMW планує випускати щонайменше шість електричних кросоверів на заводі у Спартанбурзі (США). Серед можливих новинок називають і модель BMW iX6.

Також з’являються повідомлення про позашляховик із підвищеною прохідністю, який має стати конкурентом Mercedes-Benz G-Class. Ця модель теж може отримати електричну версію.

Щоб збільшити обсяги продажів, BMW планує представити доступніші електромобілі, які розташуються нижче за компактний кросовер BMW iX1. За даними джерел, близьких до компанії, до кінця десятиліття можуть з’явитися моделі BMW i1 та BMW i2.

Крім нових моделей, існуючі електромобілі отримають оновлення за стандартами Neue Klasse, включно з iX1 та електричними моделями Mini.

Регіональні відмінності

Попри активний розвиток електрокарів, BMW ще має значні виклики. Особливо це помітно у США. За оцінками Kelley Blue Book, у 2025 році електромобілі займали лише 7,8% продажів BMW на американському ринку.


У Європі ситуація інша. За даними European Automobile Manufacturers’ Association, частка автомобілів без двигунів внутрішнього згоряння там досягла 19,5%.

Втім, аналітики ACEA зазначають, що досягти глобальної частки 50% електромобілів до 2030 року буде дуже складно. У BMW також визнають, що результат залежатиме від багатьох зовнішніх факторів, які можуть змінити баланс між типами силових установок.

В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки

Джерело: motor1

Популярні новини

arrow left
arrow right
Представлений Porsche Cayenne S Electric: до 666 к.с., 653 км запасу ходу і зарядка за 16 хвилин
Tesla знизила ціну Cybertruck до $59 990 і здешевила Cyberbeast на $15 000
Tesla вводить абонплату за раніше безплатні функції
Tesla випустила "нову" Model Y AWD: дешевша за Premium та з меншим запасом ходу
Світовий рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 години
Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Tesla представила Model Y 2026 з покращенням для багатодітних родин
BYD показала Seal 07 EV: електроседан з габаритами Toyota Camry, автономністю 705 км і ціною $22 тис.
Вийшов Volvo EX60: електрокросовер із запасом ходу до 810 км та 10-річною гарантією на батарею
Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах
Оновлений Xiaomi SU7 отримає лідар, 900+ км автономності та зарядку за 15 хвилин
Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Європі
Розділення вогню та електрики: китайська Svolt створила батарею, яка "врятує" пасажирів електрокара під час пожежі
До 950 км ходу і зарядка за 9 хвилин: BYD показала електричний SUV Great Tang
Електрокари все? Заводи батарей у США перекваліфіковуються на акумулятори для ШІ-датацентрів
Підписка на "автопілот": Tesla припиняє одноразовий продаж FSD, з лютого — лише $99/місяць
Ринок електромобілів у ЄС зріс на 13,9%: Tesla — у мінусі, BYD додала 165%
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі
Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати