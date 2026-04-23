Новини Авто 23.04.2026

BMW i7 2027: до 720 км запасу ходу, до 680 к.с. потужності і ціна близько €100 тис.

Вадим Карпусь

Компанія BMW представила оновлений флагманський електричний седан — BMW i7 модельного року 2027. Авто отримало новий дизайн у стилі Neue Klasse, збільшений запас ходу та суттєве оновлення технологій.


Дизайн і салон

Зовні BMW i7 зберіг фірмову решітку радіатора, але її зробили ширшою і нижчою, додали підсвітку LED. Передню оптику переробили: основні фари тепер розміщені нижче, а вузькі денні ходові вогні — вище. Ззаду з’явилися довші ліхтарі та новий матовий логотип.

У салоні головна зміна полягає в системі Panoramic iDrive. Вона проєктує інформацію по всій нижній частині лобового скла. По центру розмістили 17,9-дюймовий дисплей, а передній пасажир вперше отримав окремий 14,6-дюймовий екран. Якщо водій відволікається, система приглушує цей дисплей.


Для задніх пасажирів залишили 31,3-дюймовий екран Theatre Screen з роздільною здатністю 8K. Він отримав сенсорне керування, камеру для відеодзвінків і роз’єм HDMI. Аудіосистема може мати до 36 динаміків Bowers & Wilkins потужністю 1925 Вт з підтримкою Dolby Atmos.

Авто працює на новій програмній платформі BMW Operating System X і використовує голосового помічника на базі Amazon Alexa.

Серед інших оновлень:

  • нове кермо та цифрове дзеркало
  • система Symbiotic Drive, яка відстежує погляд водія та допомагає утримувати смугу
  • можливість розпізнавання тварин на дорозі

В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки

Характеристики BMW i7 2027

BMW використала в i7 2027 року систему електричного приводу eDrive шостого покоління з батареєю місткістю 113 кВт·год, оснащену циліндричними елементами. Щільність енергії зросла на 20% порівняно з попереднім поколінням.

Запас ходу за циклом WLTP перевищує 720 км. Швидка зарядка дозволяє поповнити батарею з 10% до 80% за 28 хвилин. Електроседан отримав підтримку зарядного стандарту NACS (як у Tesla) і пікову потужність зарядки до 250 кВт.

  • Версія i7 60 xDrive видає 536 к.с. (400 кВт) потужності, розганяється до 97 км/год за 4,6 с і проїжджає понад 563 км.
  • Базова i7 50 xDrive має 449 к.с. (335 кВт) і прискорюється за 5,3 с.
  • Топова модифікація i7 M70 xDrive отримала потужність силової установки 680 к.с. і розгін до 100 км/год за 3,5 с при запасі ходу до 686 км.

Авто має адаптивну пневмопідвіску на двох осях, що повинно забезпечити комфорт та плавність ходу в різних умовах.

Разом з тим BMW спростила електропроводку. Нова “зональна” архітектура зменшила довжину кабелів на 610 м і зробила систему на 30% легшою.


Ціна

Новий BMW i7 модельного року 2027 надійде у продаж пізніше цього року. Виробництво почнеться в липні 2026 року в Німеччині. Ціна становитиме

  • i7 50 xDrive — від €91 980
  • i7 60 xDrive — від €107 770

Для тих, хто віддає перевагу ДВЗ, буде доступна бензинова версія 740 х 6-циліндровим мотором потужністю 394 к.с. (294 кВт). Її ціна становитиме €86 510. Додатково у 2027 році представлять гібридну версію 750e xDrive потужністю 483 к.с. (360 кВт) та ще потужнішу модель з двигуном V8.

Анонсований BMW i3 2026: запас ходу 700+ км і потужність як у M3

Джерело: electrek, arenaev

Розетка на колесах: Volkswagen показала ID.3 Neo з новими функціями та збільшила запас ходу ID.4 й ID.5
До 950 км ходу і зарядка за 9 хвилин: BYD показала електричний SUV Great Tang
Не заряджаєш, а замінюєш: Aion RT Super — китайський седан з новою концепцією батареї
Мрія таксиста: BYD Linghui e7 за €11900 їде до 550 км і заряджається за 5 хвилин
"Справжній Volkswagen": вийшов хетчбек ID.3 Neo з фізичними кнопками та запасом ходу до 630 км
Вийшов Mercedes GLB від €53,5 тис.: 7 місць, 800 В зарядка і запас ходу до 631 км
Продажі електромобілів у світі впали на 11%, в Україні — обвалилися на 76%
Sony і Honda закрили електромобіль Afeela ще до старту
Забудьте про електромобіль RAV4: Toyota пропонує альтернативу
Toyota C-HR+ отримав 150 кВт зарядку і до 607 км ходу
Вже не преміум-фіча: Китай масово оснащує електромобілі від $7 500 системами LiDAR
BYD запускає глобальну мережу Flash Charging: зарядка електромобіля за 5 хвилин
Kia EV4 Long Range перевірили в реальних умовах: запас ходу на 60, 90 і 130 км/год
Ford тепер стягує додаткову плату за передній багажник в авто
905 км автономності і вигляд Porsche Taycan: Huawei і SAIC запустили електромобілі Z7 і Z7T
BMW інвестувала €10 млрд у електромобілі та націлилася на 50% продажів до 2030 року
Анонсований BMW i3 2026: запас ходу 700+ км і потужність як у M3
Tesla на "автопілоті" FSD протаранила шлагбаум залізничного переїзду
BYD показала Seal 07 EV: електроседан з габаритами Toyota Camry, автономністю 705 км і ціною $22 тис.
BYD обігнала Tesla: у 2025 році у світі продали рекордні 20,5 млн електромобілів
Kia EV2 від €26 600 має до 453 км автономності та може віддавати енергію
