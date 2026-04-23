BMW i7 2027: до 720 км запасу ходу, до 680 к.с. потужності і ціна близько €100 тис.

BMW i7 2027

Компанія BMW представила оновлений флагманський електричний седан — BMW i7 модельного року 2027. Авто отримало новий дизайн у стилі Neue Klasse, збільшений запас ходу та суттєве оновлення технологій.





Дизайн і салон

Зовні BMW i7 зберіг фірмову решітку радіатора, але її зробили ширшою і нижчою, додали підсвітку LED. Передню оптику переробили: основні фари тепер розміщені нижче, а вузькі денні ходові вогні — вище. Ззаду з’явилися довші ліхтарі та новий матовий логотип.

У салоні головна зміна полягає в системі Panoramic iDrive. Вона проєктує інформацію по всій нижній частині лобового скла. По центру розмістили 17,9-дюймовий дисплей, а передній пасажир вперше отримав окремий 14,6-дюймовий екран. Якщо водій відволікається, система приглушує цей дисплей.





Для задніх пасажирів залишили 31,3-дюймовий екран Theatre Screen з роздільною здатністю 8K. Він отримав сенсорне керування, камеру для відеодзвінків і роз’єм HDMI. Аудіосистема може мати до 36 динаміків Bowers & Wilkins потужністю 1925 Вт з підтримкою Dolby Atmos.

Авто працює на новій програмній платформі BMW Operating System X і використовує голосового помічника на базі Amazon Alexa.

Серед інших оновлень:

нове кермо та цифрове дзеркало

система Symbiotic Drive, яка відстежує погляд водія та допомагає утримувати смугу

можливість розпізнавання тварин на дорозі

Характеристики BMW i7 2027

BMW використала в i7 2027 року систему електричного приводу eDrive шостого покоління з батареєю місткістю 113 кВт·год, оснащену циліндричними елементами. Щільність енергії зросла на 20% порівняно з попереднім поколінням.

Запас ходу за циклом WLTP перевищує 720 км. Швидка зарядка дозволяє поповнити батарею з 10% до 80% за 28 хвилин. Електроседан отримав підтримку зарядного стандарту NACS (як у Tesla) і пікову потужність зарядки до 250 кВт.

Версія i7 60 xDrive видає 536 к.с. (400 кВт) потужності, розганяється до 97 км/год за 4,6 с і проїжджає понад 563 км.

Базова i7 50 xDrive має 449 к.с. (335 кВт) і прискорюється за 5,3 с.

Топова модифікація i7 M70 xDrive отримала потужність силової установки 680 к.с. і розгін до 100 км/год за 3,5 с при запасі ходу до 686 км.

Авто має адаптивну пневмопідвіску на двох осях, що повинно забезпечити комфорт та плавність ходу в різних умовах.

Разом з тим BMW спростила електропроводку. Нова “зональна” архітектура зменшила довжину кабелів на 610 м і зробила систему на 30% легшою.





Ціна

Новий BMW i7 модельного року 2027 надійде у продаж пізніше цього року. Виробництво почнеться в липні 2026 року в Німеччині. Ціна становитиме

i7 50 xDrive — від €91 980

i7 60 xDrive — від €107 770

Для тих, хто віддає перевагу ДВЗ, буде доступна бензинова версія 740 х 6-циліндровим мотором потужністю 394 к.с. (294 кВт). Її ціна становитиме €86 510. Додатково у 2027 році представлять гібридну версію 750e xDrive потужністю 483 к.с. (360 кВт) та ще потужнішу модель з двигуном V8.

Джерело: electrek, arenaev