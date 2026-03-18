18.03.2026

Анонсований BMW i3 2026: запас ходу 700+ км і потужність як у M3

Вадим Карпусь

BMW офіційно представила новий BMW i3 — і це вже зовсім інший автомобіль, ніж компактний хетчбек 2013 року. Тепер це повноцінний спортивний електроседан із великим запасом ходу, потужністю на рівні М-моделей і сучасною електронною архітектурою.


Що нового в BMW i3

Новинка побудована на платформі Neue Klasse, яка бере натхнення з концепту Vision Neue Klasse 2023 року. У версії 50 xDrive встановили два електромотори — спереду та ззаду. Разом вони видають потужність 463 к.с. і 645 Нм крутного моменту. Це лише трохи менше, ніж у BMW M3 (G80). Динаміку BMW поки не розкриває, але з такими цифрами машина явно не буде повільною.

BMW зробила ставку на ефективність. За оцінками EPA, новий i3 проїде до 708 км на одному заряді. Швидка зарядка підтримує потужність до 400 кВт, що приблизно на 30% швидше за попереднє покоління технології Gen5. Акумулятор інтегрували прямо в шасі. Це зменшує вагу і підвищує жорсткість кузова. Акумулятор підтримує можливість двонаправленої зарядки. Тобто авто може працювати як джерело живлення для дому під час відключень.


Зовні BMW i3 виглядає як сучасне авто 3-Series, але на електротязі: спортивний силует, чисті лінії та нове трактування передньої частини. Решітку та фари об’єднали в єдиний блок, капот отримав виразний центральний вигин, а розширені крила та повітрозабірники додають спортивного вигляду. Доступний колір Le Catellet Blue і світлові анімації з режимами Relaxed, Excited і Balanced.

Усередині встановили 17,9-дюймовий дисплей Panoramic Vision, повернутий до водія, і опційний 3D head-up дисплей. Система працює з голосовим асистентом, на базі Amazon Alexa+ AI, що самонавчається, підтримує теми оформлення, кольори та фонові зображення. Є бездротова зарядка для смартфона.

Ключ також став цифровим. Digital Key Plus дозволяє відкривати авто зі смартфона або смартгодинника. Салон пропонує різні варіанти оббивки: від штучної шкіри в кольорах Agave Green, Digital White, Castanea чи Black до преміального варіанту з натуральною чорною шкірою Merino. Керування зробили гібридним: залишили фізичні кнопки для аварійки та стоянкового гальма, а на кермі — Shy Tech кнопки, які з’являються лише за потреби.

Виробництво нового BMW i3 стартує у серпні 2026 року, перші поставки очікують восени. Ціну оголосять ближче до запуску, але варто бути готовими до того, що доступною ця модель не буде.

Джерело: engadget

