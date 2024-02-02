Adobe створила реактор Lightroom та генератор зображень Firefly для Apple Vision Pro

Під час анонсу гарнітури Apple Vision Pro демонструвалася можливість використання Lightroom на цьому пристрої. Однак в Adobe вирішили не обмежуватися лише редактором зображень і додатково запустили інструмент Firefly AI як нативний застосунок для Vision Pro. Він дозволяє генерувати зображення на основі текстових описів і працювати з ними у віртуальній реальності.

Зазначається, що новий інтерфейс Firefly був «спеціально створений» для системи visionOS, дозволяючи користувачам переміщувати та розміщувати зображення, створені застосунком, у реальних просторах, таких як стіни та столи.

Інтерфейс програми Firefly дозволяє користувачам просто ввести текстовий опис у полі підказки внизу та натиснути «Generate». Після цього програма створить 4 різних зображення, які можна буде перетягнути з головного вікна застосунку та розмістити будь-де по будинку, як віртуальні плакати чи роздруківки. Створені зображення позначаються як згенеровані ШІ.

Adobe має намір у майбутньому додати в застосунок Firefly для visionOS можливості створення «кругових панорам, 360-градусного середовища та багато іншого», але не стала розкривати подробиці.

Робота Lightroom для visionOS аналогічна версії для iPad. Застосунок пропонується з більш зрозумілим і спрощеним інтерфейсом, в якому легше орієнтуватися за допомогою жестів, ніж більш у багатофункціональному настільному ПЗ.

Джерело: The Verge