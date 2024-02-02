Новини Софт 02.02.2024 о 18:08 comment views icon

Adobe створила реактор Lightroom та генератор зображень Firefly для Apple Vision Pro

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Вадим Карпусь

Автор новин

Adobe створила реактор Lightroom та генератор зображень Firefly для Apple Vision Pro

Під час анонсу гарнітури Apple Vision Pro демонструвалася можливість використання Lightroom на цьому пристрої. Однак в Adobe вирішили не обмежуватися лише редактором зображень і додатково запустили інструмент Firefly AI як нативний застосунок для Vision Pro. Він дозволяє генерувати зображення на основі текстових описів і працювати з ними у віртуальній реальності.

Зазначається, що новий інтерфейс Firefly був «спеціально створений» для системи visionOS, дозволяючи користувачам переміщувати та розміщувати зображення, створені застосунком, у реальних просторах, таких як стіни та столи.

Adobe создала реактор Lightroom и генератор изображений Firefly для Apple Vision Pro

Інтерфейс програми Firefly дозволяє користувачам просто ввести текстовий опис у полі підказки внизу та натиснути «Generate». Після цього програма створить 4 різних зображення, які можна буде перетягнути з головного вікна застосунку та розмістити будь-де по будинку, як віртуальні плакати чи роздруківки. Створені зображення позначаються як згенеровані ШІ.

Adobe має намір у майбутньому додати в застосунок Firefly для visionOS можливості створення «кругових панорам, 360-градусного середовища та багато іншого», але не стала розкривати подробиці.

Adobe создала реактор Lightroom и генератор изображений Firefly для Apple Vision Pro

Робота Lightroom для visionOS аналогічна версії для iPad. Застосунок пропонується з більш зрозумілим і спрощеним інтерфейсом, в якому легше орієнтуватися за допомогою жестів, ніж більш у багатофункціональному настільному ПЗ.

Джерело: The Verge

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