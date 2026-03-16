Серіал "Світляк" / Firefly отримає продовження з оригінальними акторами: але є нюанс

Акторський склад серіалу "Світляк". Фото: 20thCentFox / Everett Collection

Науково-фантастичний серіал “Світляк” / Firefly родом з 2000-х отримає продовження в анімаційній версії за участі оригінального акторського складу.





Анонсом, який так дражнив Натан Філліон, був анімаційний серіал у всесвіті “Світляка”. На Awesome Con актор розповів, що проєкт офіційно перебуває у розробці студії 20th Television Animation, а він долучився зі своєю продюсерською компанією Fillion Collision33.

Шоуранерами виступають Тара Баттерс (“Агент Картер”) та Марк Гуггенхайм (“Флеш”), а ранні концепти розробила ShadowMachine, нагороджена преміями “Еммі” та “Оскар”. Очікується, що Філліон, Алан Тьюдік, Джина Торрес, Джуел Стейт, Морена Баккарін, Шон Махер та Саммер Глау повторять свої ролі, як і Адам Болдвін, який зіграв Джейна Кобба.

Дія мультсеріалу розгортатиметься в часовій шкалі між оригінальним 11-серійним телевізійним шоу 2002-го та фільмом “Місія Сереніті” 2005 року. Обіцяють розширити всесвіт й при цьому “зберегти усталений лор”.





“Відданість фанатів “Світляка” зберегла актуальність цього 25-річного шоу. Очевидно, що повернення — те, чого хочуть глядачі. Що ще важливіше, вони цього заслуговують”, — сказав Філліон в коментарі Deadline.

Ця заява стала кульмінацією тижневої вірусної кампанії в соціальних мережах, де Філліон, який зіграв Малкольма Рейнольдса, активно натякав на повернення “Світляка”. Дописи набрали мільйони переглядів і знову вивели серіал в лідери трендових тем. Єдине, що у фанів все ж були сподівання на “живу” версію, а не анімаційну.

Створений Джоссом Віденом серіал транслювався протягом одного сезону, перш ніж отримав довге “потойбічне” життя завдяки DVD та стримінговим платформам і продовження у вигляді фільму. Події “Світляка” розгортались у 2517 році після переселення людства в нову зоряну систему й оповідали про пригоди групи контрабандистів на борту космічного корабля “Сереніті”.

Тим часом Філліон, окрім роботи над “Світляком”, продовжує свою роль Гая Гарднера: після “Супермена” очікуємо на появу персонажа в майбутньому серіалу “Ліхтарі” від HBO.