Новини Кіно 16.03.2026

Серіал "Світляк" / Firefly отримає продовження з оригінальними акторами: але є нюанс

Науково-фантастичний серіал “Світляк” / Firefly родом з 2000-х отримає продовження в анімаційній версії за участі оригінального акторського складу.


Анонсом, який так дражнив Натан Філліон, був анімаційний серіал у всесвіті “Світляка”. На Awesome Con актор розповів, що проєкт офіційно перебуває у розробці студії  20th Television Animation, а він долучився зі своєю продюсерською компанією Fillion Collision33.

Шоуранерами виступають Тара Баттерс (“Агент Картер”) та Марк Гуггенхайм (“Флеш”), а ранні концепти розробила ShadowMachine, нагороджена преміями “Еммі” та “Оскар”. Очікується, що Філліон, Алан Тьюдік, Джина Торрес, Джуел Стейт, Морена Баккарін, Шон Махер та Саммер Глау повторять свої ролі, як і Адам Болдвін, який зіграв Джейна Кобба.

Дія мультсеріалу розгортатиметься в часовій шкалі між оригінальним 11-серійним телевізійним шоу 2002-го та фільмом “Місія Сереніті” 2005 року. Обіцяють розширити всесвіт й при цьому “зберегти усталений лор”.


“Відданість фанатів “Світляка” зберегла актуальність цього 25-річного шоу. Очевидно, що повернення — те, чого хочуть глядачі. Що ще важливіше, вони цього заслуговують”, — сказав Філліон в коментарі Deadline.

Ця заява стала кульмінацією тижневої вірусної кампанії в соціальних мережах, де Філліон, який зіграв Малкольма Рейнольдса, активно натякав на повернення “Світляка”. Дописи набрали мільйони переглядів і знову вивели серіал в лідери трендових тем. Єдине, що у фанів все ж були сподівання на “живу” версію, а не анімаційну.

Створений Джоссом Віденом серіал транслювався протягом одного сезону, перш ніж отримав довге “потойбічне” життя завдяки DVD та стримінговим платформам і продовження у вигляді фільму. Події “Світляка” розгортались у 2517 році після переселення людства в нову зоряну систему й оповідали про пригоди групи контрабандистів на борту космічного корабля “Сереніті”.

Тим часом Філліон, окрім роботи над “Світляком”, продовжує свою роль Гая Гарднера: після “Супермена” очікуємо на появу персонажа в майбутньому серіалу “Ліхтарі” від HBO.

Повернення легенди: “Конан-варвар 3” офіційно в роботі, 78-річний Шварценеггер — в головній ролі

Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році
3 хвилини – і AI-агент може починати торгівлю. Що змінилося після оновлення Agent Hub від Bitget

Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше
Шоуранер "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" підтвердив 2 сезон з "більшими" масштабами
Знайдено втрачені епізоди "Доктора Хто" з 1960-х років: їх випустять в ефір
"Лицар сімох королівств" увійшов до трійки найкращих серіалів HBO Max: 6,7 млн глядачів за 3 дні
Серіал "Таємниця бункера" / Silo завершив зйомки 3 і 4 сезонів: відомо, коли реліз
Netflix почав зйомки 7 та 8 сезонів серіалу "Гострі картузи": перші фото
Hollywood Reporter: HBO працює над продовженням "Гри престолів" за участі Ар'ї Старк
Серіал "Гаррі Поттер" вийде за межі книг і зробить Драко "багатовимірним"
Новий серіал від творців "Пітьми": HBO екранізує темні казки німецького психіатра 1845 року
Вийшов детективний серіал "Молодий Шерлок" Гая Річі з 86% на Rotten Tomatoes
Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”
Трейлер 5 сезону "Заради всього людства" готує нас до революції на Марсі
Другий сезон серіалу "Ван Піс" вийде в кінотеатрах, але не з усіма епізодами
Amazon опублікувала перший сезон "Фолаут" на своєму YouTube
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу: квідичу буде багато
Трейлер серіалу "Ліхтарі" від DC нагадує "Справжній детектив" із супергероями
На Netflix вийшов другий сезон "Ван Піс": одразу із 8 епізодами
"Люди вмовляли мене піти з шоу": новий Дамблдор з "Гаррі Поттера" назвав погляди Джоан Роулінг на трансгендерів "незрозумілими"
"Це вже не моя історія": Джордж Мартін розповів про "жахливі" стосунки з шоуранером "Дому дракона"
Трейлер фіналу "Хлопаків" показує Хоумлендера в Білому домі
На HBO завершився "Лицар сімох королівств": всі 6 епізодів можна переглянути одночасно
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
