Ajax Systems випустила камери відеоспостереження з розпізнаванням об’єктів за допомогою штучного інтелекту

Ajax Systems повідомила про вихід на ринок дротових охоронних IP-камер, анонсованих минулого року. Ці пристрої призначені для забезпечення відеоспостереження у високій роздільній здатності, гарантуючи при цьому захист приватності.

Серед новинок пропонуються камери TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini. Вони можуть використовуватися як усередині приміщень, так і зовні. Камери мають клас захисту IP65. Ajax Systems обіцяє просте налаштування камер, а також можливість безпарольної автентифікації. Також повідомляється про розпізнавання об’єктів за допомогою ШІ, ІЧ підсвічування на відстані до 35 м, можливість налаштування зони виявлення руху. Крім того, користувачам доступна кастомізована віртуальна відеостіна.

Камери обладнані вбудованим цифровим мікрофоном та слотом для карт пам’яті SD місткістю до 256 ГБ. В представлених моделях комбінуються різні типи матриць та об’єктивів, що повинно забезпечити різноманітні потреби у відеоспостереженні.

TurretCam BulletCam DomeCam Mini 5 Mp/2.8 mm

5 Mp/4 mm

8 Mp/2.8 mm

8 Mp/4 mm 5 Mp/2.8 mm

5 Mp/4 mm

8 Mp/2.8 mm

8 Mp/4 mm 5 Mp/2.8 mm

5 Mp/4 mm

8 Mp/2.8 mm

8 Mp/4 mm

Всі нові камери Ajax Systems вже доступні для замовлення. Ціна починається з позначки 4499 грн.