Актор «Одіссеї» Крістофера Нолана кинув проєкт заради ролі Сталіна

Перший кадр «Одіссеї» / Universal Pictures

Актор Космо Джарвіс вийшов з акторського складу «Одіссеї» Крістофера Нолана через конфлікт у розкладі. І все б нічого, але на заміну екранізації епічної поеми Гомера, він обрав роботу над фільмом «Молодий Сталін».

Натомість персонажа Джарвіса в «Одіссеї» (роль ще не була розкрита) зіграє зірка «Прометея» і «Бруклінських копів» Логан Маршалл-Грін.

Logan Marshall-Green has been cast in Christopher Nolan’s #TheOdyssey He’s taking over Cosmo Jarvis’ role — who dropped out due to scheduling conflicts pic.twitter.com/P8F10wJQWT — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 7, 2025

«Одіссея», нагадаємо, оповідатиме про небезпечну 10-річну подорож однойменного царя Ітаки додому після Троянської війни. Головну роль взяв на себе Метт Деймон, сина Одіссея Телемаха зіграв Том Голланд, його дівчина Зендея постане в ролі Афіни, а Шарліз Терон з’явиться, як богиня-відьма Цірцеї. Решта ролей не розкриті, але зважаючи на витоки кадрів і тизеру, Джон Бернтал — це, ймовірно, Менелай, Люпіта Ніонго — його дружина Єлена, а Енн Гетевей — Пенелопа. Також серед акторського складу мають з’явитися Роберт Паттінсон, Бенні Сафді, Елліот Пейдж та Міа Гот.

Знімання «Одіссеї» наразі тривають в Шотландії, після чого перемістяться в Ірландію та наприкінці в Лондон (раніше команда працювала в Марокко, Греції та Італії). Екранізація має стати найдорожчим проєктом в кар’єрі Нолана з бюджетом $250 млн, а також першою в історії повнометражною стрічкою, яку повністю зняли на плівкові камери IMAX. Реліз — 17 липня 2026 року.

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Щодо Космо Джарвіса, то загалом його можна зрозуміти з огляду на вибір між другорядною та головною ролю, утім любов Голлівуду до росіян все більше напружує. Паралельно з «Молодим Сталіним» знімають стрічку «Чарівник Кремля» з Джудом Лоу в ролі Путіна, коли українці ще не відійшли від «Громовержців» з росіянами-супергероями та сценою після титрів, яка пропонувала охрестити нових «Месників», як AvengerZ, а також перемоги «Анори» на цьогорічному «Оскарі».

Раніше Джарвіс, нагадаємо, втілив роль Джона Блекторна у новій версії «Сьоґуна», що стала безперечним хітом 2024 року, забравши купу престижних нагород, чотири «Золоті глобуси» та рекордні 18 нагород на «Еммі-2024» в тому числі. Серіал офіційно подовжили на другий сезон, сценарій завершено, а знімання заплановані на осінь.

Джерело: Deadline