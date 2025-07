Актор «Одіссеї» Крістофера Нолана кинув проєкт заради ролі Сталіна

Актор Космо Джарвіс вийшов з акторського складу «Одіссеї» Крістофера Нолана через конфлікт у розкладі. І все б нічого, але на заміну екранізації епічної поеми Гомера, він обрав роботу над фільмом «Молодий Сталін».

Натомість персонажа Джарвіса в «Одіссеї» (роль ще не була розкрита) зіграє зірка «Прометея» і «Бруклінських копів» Логан Маршалл-Грін.

Logan Marshall-Green has been cast in Christopher Nolan’s #TheOdyssey

He’s taking over Cosmo Jarvis’ role — who dropped out due to scheduling conflicts pic.twitter.com/P8F10wJQWT

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 7, 2025