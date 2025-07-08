Новини Кіно 08.07.2025 о 18:14 comment views icon

Актор «Одіссеї» Крістофера Нолана кинув проєкт заради ролі Сталіна

author avatar

Катерина Даньшина

Авторка новин

Актор «Одіссеї» Крістофера Нолана кинув проєкт заради ролі Сталіна
Перший кадр «Одіссеї» / Universal Pictures

Актор Космо Джарвіс вийшов з акторського складу «Одіссеї» Крістофера Нолана через конфлікт у розкладі. І все б нічого, але на заміну екранізації епічної поеми Гомера, він обрав роботу над фільмом «Молодий Сталін».

Натомість персонажа Джарвіса в «Одіссеї» (роль ще не була розкрита) зіграє зірка «Прометея» і «Бруклінських копів» Логан Маршалл-Грін.

«Одіссея», нагадаємо, оповідатиме про небезпечну 10-річну подорож однойменного царя Ітаки додому після Троянської війни. Головну роль взяв на себе Метт Деймон, сина Одіссея Телемаха зіграв Том Голланд, його дівчина Зендея постане в ролі Афіни, а Шарліз Терон з’явиться, як богиня-відьма Цірцеї. Решта ролей не розкриті, але зважаючи на витоки кадрів і тизеру, Джон Бернтал — це, ймовірно, Менелай, Люпіта Ніонго — його дружина Єлена, а Енн Гетевей — Пенелопа. Також серед акторського складу мають з’явитися Роберт Паттінсон, Бенні Сафді, Елліот Пейдж та Міа Гот.

Знімання «Одіссеї» наразі тривають в Шотландії, після чого перемістяться в Ірландію та наприкінці в Лондон (раніше команда працювала в Марокко, Греції та Італії). Екранізація має стати найдорожчим проєктом в кар’єрі Нолана з бюджетом $250 млн, а також першою в історії повнометражною стрічкою, яку повністю зняли на плівкові камери IMAX. Реліз — 17 липня 2026 року.

Щодо Космо Джарвіса, то загалом його можна зрозуміти з огляду на вибір між другорядною та головною ролю, утім любов Голлівуду до росіян все більше напружує. Паралельно з «Молодим Сталіним» знімають стрічку «Чарівник Кремля» з Джудом Лоу в ролі Путіна, коли українці ще не відійшли від «Громовержців» з росіянами-супергероями та сценою після титрів, яка пропонувала охрестити нових «Месників», як AvengerZ, а також перемоги «Анори» на цьогорічному «Оскарі».

Раніше Джарвіс, нагадаємо, втілив роль Джона Блекторна у новій версії «Сьоґуна», що стала безперечним хітом 2024 року, забравши купу престижних нагород, чотири «Золоті глобуси» та рекордні 18 нагород на «Еммі-2024» в тому числі. Серіал офіційно подовжили на другий сезон, сценарій завершено, а знімання заплановані на осінь.

Серіал «Останні з нас» лишився без шоуранера та сценариста — Ніл Дракманн пішов, щоб зосередитись на іграх

Джерело: Deadline

Популярні новини

Поліція розмістила фото доказів, спотворене ШІ — спочатку заперечувала, а потім вибачалася
Inno3D протестувала NVIDIA RTX 5050 — незалежних тестів на релізі знов годі чекати
Новий ШІ програмування MiniMax-M1 б’є рекорди DeepSeek R1 — 1 млн токенів, лише $535 тис. за навчання
«Флеш»: росія «рознесе» всю країну «Шахедами», якщо ефективно не протидіяти
Sony готує фільм за Bloodborne — Міядзакі «пролітає», шукають режисера з готичним баченням
Приховані витрати конкуренції всередині команди
Вживані Switch 2 масово продають онлайн — але «забувають» уточнити про блокування
TikTok розділять на два застосунки — з версією «лише для США», запуск 5 вересня
Дешевша Tesla чи зменшена Model Y? Помічений дивний прототип авто
Біткоїн переїжджає: китайські Bitmain, Canaan та MicroBT переносять виробництво ASIC у США
Акціонер позивається до Apple через «фальшиву» презентацію Siri
Вайб-кодинг збагачує: програміст продав стартап за $80 млн, а створив його лише за пів року
Дослідження Microsoft: нескінченний робочий день веде до втрати продуктивності
Збій у Djinni видалив 20 000 резюме IT-фахівців — після апдейту в ніч на п’ятницю
Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
Суд дозволив Anthropic «крадіжку» легальних книг для навчання ШІ — до піратських зась
Новий дисплей підтримує 1 млн FPS — він не для ігор, а для 1 Тбіт/с передавання даних
У Steam стартував великий літній розпродаж — Hollow Knight, Ghost of Tsushima та інші зі знижками до -95%
Актор «Джентльменів» зіграє лиходія в горорі DC «Глиняне обличчя», — Джеймс Ганн
Чи дозволяємо ми штучному інтелекту писати код за нас — і вбиваємо свої навички?
Tesla, посунься: новий Xpeng G7 пропонує до 702 км пробігу, адаптивну підвіску та ціну від $27325

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати