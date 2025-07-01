В мережу злили перший тизер «Одіссеї» — Телемах Тома Голланда шукає батька

Метт Деймон в образі Одіссея / Universal Pictures

Відсьогодні тизер «Одіссеї» офіційно транслюється в кінотеатрах, тож цілком очікувано вже за деякий час в мережі з’явився його екранний запис. Universal чудово справляється з видаленням, однак відео все ще можна відшукати на Reddit чи X.

Тизер починається з кадрів моря та закадрового голосу:

«Темрява. Закон Зевса розбитий на шматки. Королівство без короля з тих пір, як помер мій господар. Він знав, що це не переможна війна, а потім якимось чином її виграв».

Далі можна почути голос персонажа Джона Бернтала (ймовірно, Менелай), який каже, що нічого не чув про Одіссея з часів Трої, а також відповідь Тома Голланда, що грає сина царя Ітаки Телемаха.

«Я маю дізнатися, що сталося з моїм батьком. Коли ви бачили його востаннє?», — каже Голланд, обличчя якого, здається в сльозах, показують вже за мить.

Останні кадри тизеру демонструють вже самого Одіссея у виконанні Мета Деймона — він непритомний пливе у морі на уламках човна. Також є короткий перший погляд на Люпіту Ніонго, яка, здається, грає дружину Менелая, Єлену Троянську, чия краса спустила на воду тисячу кораблів і розпалила Троянську війну.

Очікувалось, що перший тизер дебютує в онлайні одночасно з показом в кінотеатрах, але, схоже, Universal обрала інший шлях. Раніше студія оприлюднила перший постер і слоган, який пропонував «Кинути виклик богам»; також в мережі регулярно з’являються кадри персонажів і декорацій з залаштунків, які подекуди зустріли із критикою щодо історичної достовірності.

Новий фільм Нолана адаптує однойменну поему Гомера, яка оповідає про небезпечну 10-річну подорож царя Ітаки Одіссея додому після Троянської війни. Сюжет включає зустрічі головного героя з циклопом Поліфемом, сиренами та богинею-відьмою Цирцеєю (Шарліз Терон), що завершуються возз’єднанням з його дружиною Пенелопою (ймовірно, цю роль візьме на себе Енн Геттевей). Серед решти акторського складу з’являються Зендея (Афіна), Роберт Паттінсон, Бенні Сафді, Елліот Пейдж та Міа Гот.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Одіссея» має стати найдорожчим фільмом в кар’єрі Нолана з бюджетом, що сягає $250 млн, а також першою в історії повнометражною стрічкою, яку повністю зняли на плівкові камери IMAX.

Зазначимо, що епічну поему Гомера неодноразово адаптували для екрана: у 1954 році вийшов фільм «Улісс» із Кірком Дугласом у головній ролі; також «Одіссея» надихнула братів Коенів на стрічку «О, де ж ти, брате?» (2000); історія Троянської війни з’явилася на екранах й у фільмі «Троя» (2004), де Бред Пітт зіграв Ахіллеса, а Шон Бін — Одіссея (до речі, Нолан був серед кандидатів на режисерське крісло).

Останню версію очікуємо в кінотеатрах вже з 17 липня 2026 року. Наразі зйомки тривають в Шотландії, після чого перемістяться в Ірландію та наприкінці в Лондон — раніше команда працювала в Марокко, Греції та Італії.