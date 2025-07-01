В мережу злили перший тизер «Одіссеї» — Телемах Тома Голланда шукає батька

Відсьогодні тизер «Одіссеї» офіційно транслюється в кінотеатрах, тож цілком очікувано вже за деякий час в мережі з’явився його екранний запис. Universal чудово справляється з видаленням, однак відео все ще можна відшукати на Reddit чи X.
Тизер починається з кадрів моря та закадрового голосу:
«Темрява. Закон Зевса розбитий на шматки. Королівство без короля з тих пір, як помер мій господар. Він знав, що це не переможна війна, а потім якимось чином її виграв».
Далі можна почути голос персонажа Джона Бернтала (ймовірно, Менелай), який каже, що нічого не чув про Одіссея з часів Трої, а також відповідь Тома Голланда, що грає сина царя Ітаки Телемаха.
«Я маю дізнатися, що сталося з моїм батьком. Коли ви бачили його востаннє?», — каже Голланд, обличчя якого, здається в сльозах, показують вже за мить.
Останні кадри тизеру демонструють вже самого Одіссея у виконанні Мета Деймона — він непритомний пливе у морі на уламках човна. Також є короткий перший погляд на Люпіту Ніонго, яка, здається, грає дружину Менелая, Єлену Троянську, чия краса спустила на воду тисячу кораблів і розпалила Троянську війну.
Очікувалось, що перший тизер дебютує в онлайні одночасно з показом в кінотеатрах, але, схоже, Universal обрала інший шлях. Раніше студія оприлюднила перший постер і слоган, який пропонував «Кинути виклик богам»; також в мережі регулярно з’являються кадри персонажів і декорацій з залаштунків, які подекуди зустріли із критикою щодо історичної достовірності.
Новий фільм Нолана адаптує однойменну поему Гомера, яка оповідає про небезпечну 10-річну подорож царя Ітаки Одіссея додому після Троянської війни. Сюжет включає зустрічі головного героя з циклопом Поліфемом, сиренами та богинею-відьмою Цирцеєю (Шарліз Терон), що завершуються возз’єднанням з його дружиною Пенелопою (ймовірно, цю роль візьме на себе Енн Геттевей). Серед решти акторського складу з’являються Зендея (Афіна), Роберт Паттінсон, Бенні Сафді, Елліот Пейдж та Міа Гот.
«Одіссея» має стати найдорожчим фільмом в кар’єрі Нолана з бюджетом, що сягає $250 млн, а також першою в історії повнометражною стрічкою, яку повністю зняли на плівкові камери IMAX.
Зазначимо, що епічну поему Гомера неодноразово адаптували для екрана: у 1954 році вийшов фільм «Улісс» із Кірком Дугласом у головній ролі; також «Одіссея» надихнула братів Коенів на стрічку «О, де ж ти, брате?» (2000); історія Троянської війни з’явилася на екранах й у фільмі «Троя» (2004), де Бред Пітт зіграв Ахіллеса, а Шон Бін — Одіссея (до речі, Нолан був серед кандидатів на режисерське крісло).
Останню версію очікуємо в кінотеатрах вже з 17 липня 2026 року. Наразі зйомки тривають в Шотландії, після чого перемістяться в Ірландію та наприкінці в Лондон — раніше команда працювала в Марокко, Греції та Італії.
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