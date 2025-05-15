«Одіссея» стане першим в історії фільмом, який повністю зняли на камери IMAX

Метт Деймон в образі Одіссея / Universal Pictures

Крістофер Нолан відомий любов’ю до формату IMAX і використовував його в таких стрічках як «Інтерстеллар», «Дюнкерк», «Тенет», трилогії про «Темного Лицаря» та «Оппенгеймері» — причому останній приніс рекордні $190 млн каси з кінопрокату IMAX, що зрештою змусило режисера задуматись, а чому б не розширити межі?

Ідея Нолана полягала в тому, щоб зняти новий фільм (в цьому випадку «Одіссею») на 100% плівковими камерами IMAX, яку він, не вагаючись виклав директору компанії IMAX Corporation Річу Гелфонду.

«За рік до того, як Кріс почав знімати “Одіссею”, він зателефонував мені й сказав, що хоче зняти цілий фільм на камери IMAX. Цього неможливо було зробити з багатьох причин», — розказав Гелфонд під час Каннського кінофестивалю, посилаючись серед іншого на громіздкість та шумність камер, поряд з обмеженням гнучкості. «Але ми розв’язали всі проблеми. Отже, це буде перший фільм, знятий на 100% камерами IMAX».

Компанія створила нове покоління плівкових камер IMAX, які на 30% тихіші та значно легші, мають оновлені системи сканування та обробки плівки, які усувають ще й проблему з тривалим часом очікування для того, щоб переглянути відзнятий результат.

«Кріс змусив нас переосмислити те, як ми керували бізнесом», — зізнався Гелфонд. «Тому в нас зараз з’явилася програма для навчання кіномеханіків, ми пропонуємо більше деталей по всьому світу, наполегливіше працюємо над розробкою запчастин і розглядаємо допоміжні речі, такі як плівкові рекордери та плівкові сканери. Це був певний виклик. І я радий, що він його нам дав».

«Одіссея» — другий фільм Нолана у співпраці з Universal, після відходу режисера з Warner Bros. Він заснований на однойменній епічній поемі Гомера, що розповідає про подорож царя Ітаки Одіссея додому після Троянської війни, демонструючи його зустрічі з Поліфемом, сиренами, Цирцеєю та завершуючи історію возз’єднанням з дружиною Пенелопою.

Головну роль взяв на себе Метт Деймон, тоді як Том Голланд зіграв його сина, а Зендея — Афіну. Власне з ними ми вже бачили перші кадри з залаштунків, хоча їх і зустріли із критикою щодо історичної достовірності. Серед решти зіркового акторського складу з поки не підтвердженим ролями: Шарліз Терон, Джон Бернтал, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Міа Гот, Елліот Пейдж, Лупіта Ніонго та ін. За чутками, до фільму приєднається й зірка «Шьоґуна» Космо Джарвіс (так, той самий, що днями отримав головну роль в байопіку про Сталіна).

Прем’єра фільму відбудеться 17 липня 2026 року — це символічний період для Нолана, оскільки в подібні дати виходили «Дюнкерк», «Темний лицар», «Оппенгеймер» та «Початок».

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Нагадаємо, що «Одіссея» має стати найдорожчим фільмом у кар’єрі Нолана — із бюджетом у $250 млн. Раніше епічну поему Гомера неодноразово адаптували для екрана: у 1954 році вийшов фільм «Улісс» із Кірком Дугласом у головній ролі; також «Одіссея» надихнула братів Коенів на стрічку «О, де ж ти, брате?» (2000); так само історія Троянської війни з’явилася на екранах у фільмі «Троя» (2004), де Бред Пітт зіграв Ахіллеса, а Шон Бін — Одіссея (до речі, Нолан був серед кандидатів на режисерське крісло).

Джерело: Deadline, THR