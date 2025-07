Серіал «Останні з нас» лишився без шоуранера та сценариста — Ніл Дракманн пішов, щоб зосередитись на іграх

HBO

Шоуранер серіалу «Останні з нас» і розробник гри The Last of Us, що лягла в його основу, Ніл Дракманн офіційно залишив проєкт і не працюватиме над третім сезоном.

Дракманн сказав у заяві, що натомість зосередиться на студії Naughty Dog та майбутніх ігрових проєктах з Intergalactic: The Heretic Prophet на чолі.

«Я ухвалив складне рішення відмовитися від своєї творчої участі в “Останніх з нас” на HBO. Завершивши роботу над другим сезоном і до того, як розпочнеться будь-яка значуща робота над третім сезоном, зараз саме час повністю зосередитися на Naughty Dog та її майбутніх проєктах, включаючи написання сценарію та режисуру нашої захопливої ​​наступної гри Intergalactic: The Heretic Prophet».

Дракманн протягом першим двох сезонів співпрацював з Крейгом Мезіном («Чорнобиль») і виступив співавтором п’яти й режисером двох епізодів (включно з передостаннім в другому сезоні). Разом з Нілом проєкт залишила і сценаристка Галлі Гросс, яка також до цього працювала над грою The Last of Us Part II.

Перший сезон серіалу «Останні з нас», який отримав визнання критиків і глядачів, як одна з найкращих екранізацій відеоігор, оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), якому доручено провести підлітку з імунітетом Еллі (Белла Рамзі) через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка. З другим ситуація виявилась дещо складнішою: катастрофічно впали як оцінки, так і перегляди. До прикладу, на Rotten Tomatoes глядацький рейтинг складає всього 37%, а в рецензіях нарікають на невдалий вибір акторок на ролі Еллі та Еббі (Кейтлін Дівер), значні відхилення від сюжету гри та кліфгенгер наприкінці.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Третій сезон вже у розробці, але поки не має дати релізу (припускаємо 2027 рік). Він зосередиться на історії Еббі, глибше дослідить конфлікт між WLF (Вашингтонським визвольним фронтом) і Шрамами та покаже Короля щурів в закинутій лікарні. Власне третій сезон не стане фінальним, оскільки Крейг Мезін заявляв, що завершити на ньому історію «немає можливості».