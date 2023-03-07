Японська аніме-акторка та співачка Ріе Такахасі попросила фанів «ретельно вимитися» перед її концертом

Японська співачка та сейю, найбільш відома за ролю Ху Тао в RPG-грі Genshin Impact, опублікувала у своєму Twitter інструкцію для людей, які хочуть відвідати її концерт. Серед іншого Ріе Такахасі попросила фанів «підстригти нігті», «помитися з милом» та «не користуватися парфумами», аби не турбувати інших «неприємним запахом».

Аніме-конвенції відомі своїми не надто приємними запахами, які з’являються після того, як тисячі людей проведуть деякий час разом у закритому приміщенні. Чимало фанів після заходів скаржились на жахливі умови у TikTok, Twitter та Reddit, а більш винахідливі аніме-поціновувачі вдавались до різних лайфхаків (носили дезодорант з собою, наносили ментолову мазь під ніс), які допомагали пережити зустрічі.

29-річна акторка озвучування аніме та співачка Ріе Такахасі спробувала розв’язати проблему раз і назавжди, створивши інструкцію для фанів, які хочуть відвідати її концерт. Лист із порадами вона опублікувала у своєму акаунті в Twitter, на який підписані понад 1 мільйон користувачів.

Ось як виглядає інструкція:

Такахасі запропонувала фанам взяти на захід павербанк, маленьку сумочку для коштовних речей, а також добряче вимитися та підстригти нігті. Один із підписників акторки написав, що не зможе прийняти ванну через травму і просто візьме з собою парфуми, на що дівчина відповіла:

«Рекомендую використати вологі серветки та сухий шампунь. Деяким людям не подобається запах парфумів».

Інший користувач подякував Такахасі за вияв турботи та уваги до шанувальників, попри те, що вона «така велика зірка». Загалом, здається, фани не образилися на пропозицію акторки, і здебільшого хвалили за створення інформативної графіки.

Джерело: Insider