Акції Oracle у 2023 році рекордно зросли на понад 50%, а засновник компанії Ларрі Елісон обігнав Білла Гейтса в рейтингу мільярдерів

Роками розробник програмного забезпечення для баз даних відставав від конкурентів у створенні хмарних технологій, які відповідали б вимогам сучасного підприємства. Але нині ситуація змінилась, і на Волл-стріт цілком задоволені результатами компанії Ларрі Еллісона.

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У середу акції Oracle зросли на 4,8% до $122,24, закрившись на рекордних показниках п’ятий день поспіль і увосьме за місяць загалом. За останні 12 місяців акції продемонстрували 73% зростання, перевершивши за цим показником усі компанії з великою капіталізацією, окрім Nvidia.

У 2023 році акції зросли більш ніж на 50%.

Цього тижня Oracle звітувала про більші, ніж очікувалося, прибутки та доходи, чим викликала схвалення аналітиків, а протягом двох годин після оприлюднення показників, Ларрі Елісон перемістився на 4 місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg, випередивши Білла Гейтса.

Відомо, що Oracle також захопилася генеративним ШІ та інвестує в Cohere – стартап, який оцінюється в понад $2 мільярди та надає технологію, яку можна використовувати для копірайтингу, пошуку та узагальнення.

Після того, як у 2020 році ринкова капіталізація Oracle впала нижче за молодшу Salesforce, компанії вдалось повернути лідерство – у середу Oracle коштувала $330 мільярдів, а Salesforce – $204 мільярди. І зростання триває – дохід компанії за останній квартал збільшився на 17% порівняно з попереднім роком, і на 11% порівняно з Salesforce.

Доходи від хмарної інфраструктури в Oracle зросли на 76% порівняно з роком раніше, перевищивши зростання на 55% у попередньому кварталі.

Джерело: CNBC