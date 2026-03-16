$10 млрд за TikTok: адміністрація Трампа отримує виплати від інвесторів — WSJ

Адміністрація Дональд Трамп може отримати $10 млрд за посередництво в угоді, яка дозволила відеосервісу TikTok продовжити роботу у США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.





За даними видання, інвестори, які придбали частку в американській структурі TikTok, уже здійснили перший платіж. Після закриття угоди в січні вони виплатили адміністрації $2,5 млрд. Водночас новий звіт WSJ уточнює, що група інвесторів продовжить робити платежі кількома траншами, поки загальна сума не досягне $10 млрд.

Угода стала можливою після того, як група інвесторів отримала частки в американській структурі TikTok під назвою TikTok USDS Joint Venture. До цієї групи входять технологічна компанія Oracle, інвестиційні фірми Silver Lake та MGX.

Раніше WSJ вже повідомляла, що адміністрація США отримає “багатомільярдну винагороду” за свою роль у досягненні домовленості. Тепер видання уточнило розмір фактичних виплат — $10 млрд.





Для розуміння масштабу цієї суми варто врахувати оцінку американського підрозділу сервісу. За словами віцепрезидента США Джей Ді Венс, вартість TikTok у США становить $14 млрд. Тобто виплата адміністрації може становити значну частину від оцінки всієї американської структури компанії.

Це не перший випадок, коли адміністрація Трампа бере участь у великих корпоративних угодах. Минулого року уряд інвестував $8,9 млрд у виробника чипів Intel і отримав майже 9% акцій компанії.

Крім того, адміністрація отримувала й інші масштабні активи. У травні минулого року уряд Катару передав США літак Boeing 747-8 як подарунок.

Угода навколо TikTok демонструє, наскільки великі фінансові інтереси можуть супроводжувати регуляторні рішення у сфері технологій. Якщо виплати дійсно досягнуть $10 млрд, це стане одним із найпомітніших фінансових результатів урядового посередництва в історії технологічних угод. Також виникає питання щодо подальшого використання цих коштів.

Джерело: engadget