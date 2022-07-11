«Альфа-Банк» змінив назву на «Сенс Банк», щоб позбутися будь-яких асоціацій з країною-агресором

11 липня «Альфа-Банк» провів ребрендинг та змінив назву на «Сенс Банк» — раніше банк, як заведено, сповістив про зміни Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє FinClub.

«Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство «Сенс Банк», — йдеться в листі кредитної установи. Англійською банк тепер буде йменуватися «Joint Stock Company Sense Bank».

Щодо нової назви «Сенс Банк», то вона відповідає назві мобільного застосунку банку — Sense SuperApp.

Після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку», Нацбанк відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним їх представником болгарського економіста та екс-державного діяча Сімеона Дянкова. Тепер адміністрація «Альфа-Банку» відмовляється від бренду «Альфа», щоб позбутися будь-яких асоціацій з росіянами та країною-агресором.

«Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в росії», — наголошував пан Дянков в червневому інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Український «Альфа-Банк» не потрапив під санкції, оскільки віднесений НБУ до системно важливих та ніяк не пов’язаний з російськими акціонерами, що потрапили під санкції. У ньому зберігається 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% від усіх депозитів в українських банках) і 24 млрд грн коштів підприємств. Банк обслуговує 2,6 млн фізосіб, 55 тис. юридичних і 88 тис. ФОПів.

Минулого тижня застосунок Sense SuperApp піднявся на перше місце в українському App Store у розділі «Фінанси» — це сталося після того, як «ПриватБанк» та monobank повернулися до ринкового курсу валютної конвертації при оплаті карткою. Річ у тім, що «Альфа-Банк» продовжив продавати валюту найдешевше. Минулої п’ятниці співзасновник monobank Олег Гороховський з насмішкою прокоментував досягнення Sense SuperApp, написавши у соцмережах, що «карткові туристи» перемістилися до «Альфа-Банку».