«Приватбанк» та monobank відсьогодні підняли курс валют при оплаті карткою до рівня готівкового курсу

«ПриватБанк» з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Це означає, що відсьогодні курс валют при оплаті картою підіймається до рівня готівкового курсу.

Передусім, мова йде про курси конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток. У банку пояснили, що встановлюють курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів

Нагадаємо, 20 травня 2022 року НБУ постановою №102 дозволив банкам списувати кошти з гривневих карток за кордоном за ринковим курсом та зменшив ліміт на зняття готівки за кордоном до 50 тисяч гривень в еквіваленті (раніше було 100 тисяч). Тобто НБУ фактично дозволив банкам купувати валюту за фіксованим курсом, а продавати її — за ринковим. Тоді у «ПриватБанку» повідомили, що банк збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за своїми картками за межами країни, який діяв до скасування Нацбанком обмежень на верхню межу такого курсу. І ось зараз «ПриватБанк» змінив політику та вирівняв картковий і готівковий курси.

Станом на 6 липня курс на сайті «ПриватБанку» становить 35,461 грн за долар за продаж та 36,64 грн за євро.

Разом з «Приватбанком» картковий та готівковий курс валютообміну вирівняв monobank, повідомляє волонтер і блогер Ігор Лаченков. Тепер, якщо гривневою карткою розраховуватися за кордоном або зніматиме долар у банкоматах, то конвертація відбуватиметься за новим курсом продажу плюс 2% комісії за конвертацію.

Наприкінці червня monobank знайшов спосіб обійти обмеження НБУ, які зобов’язують продавати валюту за встановленим регулятором курсом — тоді він відкрив всім ФОП валютні картки для «витрат на відрядження» (лазівка працювала тільки за кордоном).