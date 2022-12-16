Amazon стане видавцем наступної гри Tomb Raider – компанія уклала угоду з Crystal Dynamics на велику частину серії

В останній спробі публікації ігор Amazon головну роль відіграє Лара Крофт. Компанія оголосила про нову угоду з розробником Crystal Dynamics, згідно з якою вона видасть наступну частину серії Tomb Raider. Crystal Dynamics візьме на себе розробку, а Amazon “забезпечить повну підтримку та публікацію гри по всьому світу”.

Раніше цього року студія повідомила, що працює над новою Tomb Raider у рамках демонстрації інструментів для створення ігор на Unreal Engine від Epic. Відомо мало подробиць, але гра описується як «однокористувальна оповідальна пригода, що продовжує історію Лари Крофт із серії Tomb Raider». Amazon каже, що гра на Unreal Engine 5 буде мультиплатформною і у даний час знаходиться на ранній стадії розробки. Поки що немає інформації про те, коли іі буде випущено.

Раніше у виданні франшизи брала участь Square Enix, але у травні цього року компанія продала багато об’єктів нерухомості та студій, включаючи Crystal Dynamics.

Ігровий підрозділ Amazon, що зароджується, ймовірно, найбільш відомий розробкою MMO New World, яка була запущена минулого року, але останнім часом він займається видавничою діяльністю. На початку 2022 року Amazon опублікувала екшен у стилі Diablo Lost Ark, який розробляється корейською студією Smilegate, а на церемонії Game Awards цього року оголосила про партнерство з Bandai Namco для публікації аніме MMO Blue Protocol у 2023 році.

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Перераховані тайтли є онлайн-іграми з живим сервісом, тому видання Tomb Raider є дещо новим простором для Amazon. “Amazon Games прагне пропонувати гравцям гри найвищої якості від кращих розробників для всіх платформ і жанрів, і ми пишаємося можливістю працювати з цим легендарним розробником і франшизою”, – Крістоф Хартманн, віце-президент Amazon Games, йдеться в заяві про угоду.

Джерело: The Verge