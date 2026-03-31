Arc Raiders отримала оновлення Flashpoint: новий ворог, зброя та розумніший півень Скреппі / FRVR

Оновлення Arc Raiders Flashpoint вийшло сьогодні, 31 березня, на PC, PS5 і Xbox Series X|S — безкоштовно для всіх власників гри. Embark Studios пакує у черговий щомісячний апдейт нового ворога, дві одиниці зброї, переосмислений крафт і механіку, заради якої варто погодувати свого півня.

Головна новинка Arc Raiders Flashpoint — Vaporizer, новий тип повітряного ворога Arc. Літає групами, атакує лазерним променем і змушує переосмислювати позиціонування в бою. За відчуттям нагадує Shredder, але в небі — і якщо ви вже не любили перших, другі точно не додадуть оптимізму.





До речі, про Shredder: вони більше не обмежені картою Stella Montis і тепер з’являються на Blue Gate, Buried City, Spaceport та за певних умов на Dam Battlegrounds. Rust Belt офіційно став небезпечнішим.

Close Scrutiny: нова умова карти навколо Assessor плюс два нових стволи

Разом із новим ворогом Flashpoint додає ігровий режим Close Scrutiny — тип мапи, де в центрі уваги загадковий об’єкт Arc під назвою Assessor. Платформа приземляється під охороною, несе цінний лут, включно з матеріалами для нового проєкту гравця High-Gain Antenna. Загального луту на карті стає менше, натомість всі ризики й нагороди концентруються навколо одного об’єкта.

Арсенал поповнюється дробовиком Dolabra і пістолетом-кулеметом Canto. Dolabra стріляє широким залпом або сфокусованим пучком електрики — ефективна проти броні Arc, а креслення найлегше знайти саме під час Close Scrutiny. Canto заточений під ближній та середній бій і використовує середній боєприпас.

Невеликий, але помітний QoL: тепер можна годувати свого бойового півня Скреппі конкретними предметами, щоб впливати на те, що він приносить. Більше цільового фармінгу, менше випадкового сміття зі знахідок.

Embark також переробили систему крафту: відсутні матеріали тепер можна заповнити прямо з вікна крафту через рециклінг, очищення або покупку — без стрибків між вкладками.

Arc Raiders Flashpoint вийшов у рамках щомісячного roadmap оновлень Escalation — наступне велике оновлення очікується наприкінці квітня.

Джерело: PC Gamer