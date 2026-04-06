Fallout: New Vegas повертається: ювілейне видання з колекційними предметами оцінили у €160

Вадим Карпусь

Культова рольова гра Fallout: New Vegas повертається — щоправда, не у вигляді продовження, а через спеціальне колекційне перевидання. На тлі зростання інтересу до франшизи після виходу серіалу “Фолаут”, фанатам пропонують новий спосіб знову зануритися у світ Пустки.


Компанія Bethesda відкрила передзамовлення на набір Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, який почнуть відправляти вже у червні. Це колекційне видання об’єднує як цифровий контент, так і фізичні сувеніри.

До комплекту входить версія гри Fallout: New Vegas Ultimate Edition, яку користувач отримує у вигляді цифрового коду для ПК. Вона включає всі доповнення, що вийшли після релізу. Разом із цим покупець отримує набір колекційних предметів:

  • 8-дюймову PVC-статуетку Віктора
  • картковий набір Doc Mitchell’s Evaluation Cards (7×7)
  • емалевий значок Vault Boy
  • нашивки Mojave Express та NCR Recon
  • велику колекційну коробку для зберігання

Коди для гри надсилатимуть разом із фізичними товарами, тому почати грати одразу після покупки не вийде — доведеться дочекатися доставки.


Ціна комплекту становить $154,99 / £139,99 / €159,99. Це не бюджетна покупка, але для фанатів серії та колекціонерів — цілком логічна інвестиція у пам’ятну дату гри.

На тлі появи цієї колекційної версії гри Fallout: New Vegas важливо розуміти, що нова частина серії поки не на горизонті. Bethesda Game Studios зараз зосереджена на розробці The Elder Scrolls VI, тому Fallout 5, навіть за оптимістичними оцінками, може з’явитися не раніше 2030 року.

Джерело: screenrant

