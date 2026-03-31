В Україні запрацював застосунок Nintendo Today

Катерина Левицька

Nintendo Today доступний для завантаження в Україні. Зображення: Nintendo

Відсьогодні користувачі з України можуть завантажити Nintendo Today — власний мобільний застосунок Nintendo з новинами для геймерів.


Nintendo представила застосунок торік у березні — за кілька днів до презентації Switch 2 — як такий собі рідер для фанів, що інформуватиме про події та новини компанії.

В програмі доступні два типи віджетів для головного екрану: безпосередньо календар або стрічка з контентом. З подальшими оновленнями Nintendo Today дозволив інтегрувати внутрішній календар з календарем на пристрої (де дати виходу ігор відображаються поряд з вашими особистими подіями), можливість додати контент до обраного, а також фільтрувати новини та історію переглядів за улюбленими матеріалами.

Nintendo Today пропонується безплатно, але на момент запуску не був доступний в Україні. Відучора, судячи з повідомлень в соцмережах, цю прикру помилку виправили — що підтверджує й можливість завантаження в App Store та Google Play.


Раніше ITC писав, що в Steam оновили систему розрахунку регіональних цін, а інтерфейс Xbox отримав налаштування з кастомними кольорами та можливість часткової деактивації Quick Resume.

На розпродажі PlayStation Store помітили динамічні знижки: між заохоченням та несправедливістю

Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали "пак" безплатних ігор PS5
"Заслуговують тисячі смертей": Хідекі Камія прокляв геймерів, які поширюють спойлери Resident Evil Requiem
Розробник Highguard звільнив "більшість" команди через 2 тижні після запуску
Рух за права геймерів Stop Killing Games створить неурядові організації в ЄС та США
Понад 800 геймерів проходили гру 1987 року без підказок: двоє впорались
Discord обмежить доступ для користувачів, які не надали паспорт
AMD випустила оновлення SDK 2.2 з підтримкою FSR 4.1
Раптово: Toyota анонсувала власний ігровий рушій
Розширення "НЕ ГРАЙ", яке маркує російські ігри у Steam, запрацювало в Firefox
В Resident Evil Requiem додали 100 видів зомбі з унікальною поведінкою
Ютубер пограв на ПК, який живився від 56 АА-батарейок
Програміст створив планувальник завдань процесора для Linux на основі гороскопа
Розробників Final Fantasy 11 змусили вручну вбивати босів через збій на сервері 
Серіал "Хітмен" скасували після 10 років розробки
Microsoft заблокувала трюк з використання NVMe для підвищення продуктивності Windows 11
Firefox змінив маскота і додав нові функції: вбудований VPN, розділений екран та інші
Фанати створили VR-мод Resident Evil Requiem "за спиною" у Capcom: "Що в біса відбувається?!"
CDPR показала "розпаковку" ювілейної колекції Cyberpunk 2077: мінімум $150, але без гри
Забудьте про Chrome: Samsung запустив повноцінну версію браузера для Windows з новими функціями
Понад 700 геймерів обміняли свою кров на безплатну копію Vampires: Bloodlord Rising
В Steam запустили перший у 2026 році "Фестиваль новинок": сотні демо безплатні на 7 днів
