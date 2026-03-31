В Україні запрацював застосунок Nintendo Today

Відсьогодні користувачі з України можуть завантажити Nintendo Today — власний мобільний застосунок Nintendo з новинами для геймерів.
Nintendo представила застосунок торік у березні — за кілька днів до презентації Switch 2 — як такий собі рідер для фанів, що інформуватиме про події та новини компанії.
В програмі доступні два типи віджетів для головного екрану: безпосередньо календар або стрічка з контентом. З подальшими оновленнями Nintendo Today дозволив інтегрувати внутрішній календар з календарем на пристрої (де дати виходу ігор відображаються поряд з вашими особистими подіями), можливість додати контент до обраного, а також фільтрувати новини та історію переглядів за улюбленими матеріалами.
Nintendo Today пропонується безплатно, але на момент запуску не був доступний в Україні. Відучора, судячи з повідомлень в соцмережах, цю прикру помилку виправили — що підтверджує й можливість завантаження в App Store та Google Play.
👾 Відтепер додаток Nintendo Today доступний в Україні!
Це знак?
🤖 https://t.co/TwnMZXRPZ1
🍎 https://t.co/1iPx5axhdp pic.twitter.com/x672Z3LDc6
— Ніненька (@ninenka_ua) March 30, 2026
