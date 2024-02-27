Anker пропонує бездротові навушники Soundсore H30i з 40-мм динаміками, автономністю 70 годин та ціною 1500 грн

Бренд Anker пропонує нову модель бездротових накладних навушників Soundсore H30i. Під час розробки цієї моделі інженери орієнтувались на людей, які постійно користуються навушниками в особистих чи робочих цілях. Гарнітура важить 183 г, має м’які шкіряні знімні амбушури, ергономічне наголів’я та складну конструкцію.

Навушники Soundсore H30i оснащені 40-міліметровими динаміками та акумулятором, який забезпечує до 70 годин автономної роботи. Завдяки підтримці швидкого заряджання всього за 5 хвилин підзарядки можна відновити запас енергії, щоб гарнітура могла працювати протягом 4 годин. Для підключення до джерел звуку використовується бездротовий інтерфейс Bluetooth 5.3. Гарнітура може використовуватись як для прослуховування музики, так і для спілкування під час дзвінків. Завдяки застосунку Soundcore користувач має можливість налаштувати власні параметри еквалайзера.

Гарнітура Anker Soundcore H30i вже доступна на українському ринку за ціною близько 1500 грн. Модель представлена у 3-х кольорах: чорному, молочно-білому та винно-червоному.

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