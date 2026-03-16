Apple представила AirPods Max 2 за $549 з перекладом мов у реальному часі

Apple AirPods Max 2

Apple представила друге покоління повнорозмірних навушників Apple AirPods Max 2. Новинка отримала покращене активне шумозаглушення, нові функції на базі чипа H2 та можливість перекладу мов у реальному часі.





Характеристики Apple AirPods Max 2

Навушники AirPods Max 2 використовують чип Apple H2, який відповідає за нові функції та обробку звуку. Однією з ключових можливостей став ШІ-переклад у реальному часі — система може перекладати мовлення на вибрану користувачем мову прямо під час розмови.

За словами Apple, активне шумозаглушення працює у 1,5 раза ефективніше, ніж у першого покоління Apple AirPods Max, яке вийшло у 2020 році. Разом з тим навушники отримали кілька нових аудіофункцій:

Conversation Awareness — автоматично зменшує гучність, коли поруч хтось починає говорити.

Voice Isolation — підсилює голос користувача під час дзвінків і зменшує фоновий шум.

Функція зниження гучних звуків навколо, яка автоматично приглушує надто гучне оточення.

Водночас Режим Transparency mode, який дозволяє чути навколишні звуки, тепер звучить “більш природно”, зазначає Apple.





AirPods Max 2 підтримують lossless-аудіо 24-біт / 48 кГц, якщо підключити їх через USB-C кабель. Подібні можливості Apple додала й першому поколінню навушників, але лише через кілька років після їхнього запуску.

AirPods Max 2 отримали ще кілька додаткових функцій:

Пульт для камери — натисканням цифрової коронки можна зробити фото або почати запис відео.

Персоналізована гучність — система автоматично підлаштовує звук на основі звичок користувача.

Взаємодія із Siri жестами — можна кивати або похитати головою, щоб відповісти голосовому помічнику.

Подібні функції Apple раніше вже додавала до інших моделей AirPods.

Час автономної роботи залишився на рівні до 20 годин відтворення на одному заряді.

Ціна

Нові навушники Apple AirPods Max 2 стануть доступними для попереднього замовлення з 25 березня, а фактичні заплановані на початок наступного місяця. Ціна новинки становить $549.

AirPods Max 2 доступні у п’яти кольорах: синій, чорний, фіолетовий, бежевий, помаранчевий.

Джерело: The Verge