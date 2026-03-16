Apple представила AirPods Max 2 за $549 з перекладом мов у реальному часі

Вадим Карпусь

Apple AirPods Max 2

Apple представила друге покоління повнорозмірних навушників Apple AirPods Max 2. Новинка отримала покращене активне шумозаглушення, нові функції на базі чипа H2 та можливість перекладу мов у реальному часі.


Характеристики Apple AirPods Max 2

Навушники AirPods Max 2 використовують чип Apple H2, який відповідає за нові функції та обробку звуку. Однією з ключових можливостей став ШІ-переклад у реальному часі — система може перекладати мовлення на вибрану користувачем мову прямо під час розмови.

За словами Apple, активне шумозаглушення працює у 1,5 раза ефективніше, ніж у першого покоління Apple AirPods Max, яке вийшло у 2020 році. Разом з тим навушники отримали кілька нових аудіофункцій:

  • Conversation Awareness — автоматично зменшує гучність, коли поруч хтось починає говорити.
  • Voice Isolation — підсилює голос користувача під час дзвінків і зменшує фоновий шум.
  • Функція зниження гучних звуків навколо, яка автоматично приглушує надто гучне оточення.

Водночас Режим Transparency mode, який дозволяє чути навколишні звуки, тепер звучить “більш природно”, зазначає Apple.


AirPods Max 2 підтримують lossless-аудіо 24-біт / 48 кГц, якщо підключити їх через USB-C кабель. Подібні можливості Apple додала й першому поколінню навушників, але лише через кілька років після їхнього запуску.

AirPods Max 2 отримали ще кілька додаткових функцій:

  • Пульт для камери — натисканням цифрової коронки можна зробити фото або почати запис відео.
  • Персоналізована гучність — система автоматично підлаштовує звук на основі звичок користувача.
  • Взаємодія із Siri жестами — можна кивати або похитати головою, щоб відповісти голосовому помічнику.

Подібні функції Apple раніше вже додавала до інших моделей AirPods.

Час автономної роботи залишився на рівні до 20 годин відтворення на одному заряді.

Спецпроєкти
Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB
Bitget впроваджує групову систему ставок мейкера для споту та ф'ючерсів. Що змінилося і які плюси

Ціна

Нові навушники Apple AirPods Max 2 стануть доступними для попереднього замовлення з 25 березня, а фактичні заплановані на початок наступного місяця. Ціна новинки становить $549.

AirPods Max 2 доступні у п’яти кольорах: синій, чорний, фіолетовий, бежевий, помаранчевий.

Тепер точно емейзінг: давній баг з “трьома вогнями смерті” в Apple AirPods Max можна виправити холодильником

Джерело: The Verge

Популярні новини

arrow left
arrow right
Користувач підʼєднав 21-річний iBook до Wi-Fi і без проблем завантажив оновлення з серверів Apple
Марк Гурман: Apple розробляє ШІ-кулон з Siri, як доповнення iPhone
Бюджетний Apple MacBook отримає 8 ГБ пам'яті та ціну, меншу за iPhone 17 Pro
У Apple все добре: активовані 2,5 млрд пристроїв, $42,1 млрд прибутку з $143,8 млрд доходу
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому
Apple випустила новий AirTag: +50% до гучності та точності пошуку речей
Фото та характеристики iPhone 17e злито перед запуском: знову 60 Гц, Dynamic Island і колір "лаванди"
Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research
Знімайте: дослідники ToxFREE виявили небезпечні речовини у 64-х моделях навушників, вони нібито викликають рак
Apple оновила систему купівлі Mac на своєму сайті: тепер доступні кастомізовані збірки
На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari
Apple випустила другу бету iOS 26.4: RCS, ШІ для музики та інші оновлення
Нова "Гра престолів": Apple зніме фентезі-серіал за книгами Брендона Сандерсона
"F1" з Бредом Піттом отримає сиквел як найкасовіший фільм Apple TV
iPhone 17e на підході: Apple може представити "бюджетник" вже 19 лютого — розповідаємо про ключові оновлення
Власник "старого" iPhone 11 Pro потроїв ємність батареї за $10
Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі
Наступні Apple AirPods отримають ІЧ-датчики з камерами і +$50 до ціни
Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку
Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code
У бета iOS 26.3 та iPadOS 26.3 Apple зламала AirPlay, трансляцію на ТБ та перехід між пристроями
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
