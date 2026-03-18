Samsung Galaxy S26 (від 46 тис. грн.) та навушники Buds4 (10,7 тис. грн) вже в Україні

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Electronics Україна вивела на український ринок нову лінійку смартфонів Samsung Galaxy S26 та бездротові навушники Samsung Galaxy Buds4. Це вже третє покоління смартфонів із вбудованими можливостями Galaxy AI. В лінійку увійшли моделі Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ та Galaxy S26.





Samsung Galaxy S26

Galaxy S26 — це базова модель, але без відчуття “зрізаності”. Дизайн майже не змінився: пласкі панелі, метал, знайомий стиль. Екран 6,3″ AMOLED з 120 Гц, яскравістю до 2600 ніт і захистом Gorilla Glass Armor 2. Головна відмінність від минулого покоління — перехід на 2-нм чип Exynos 2600 замість Snapdragon (окрім окремих ринків).

Камери без суттєвих апгрейдів: 50 Мп основна, 3× зум, ультраширик. Ставка зроблена не на “залізо”, а на ШІ. Photo Assist і Creative Studio спрощують редагування, а Super Steady сам вирівнює горизонт у відео. Батарея підросла до 4300 мА·год, але зарядка все ще 25 Вт. Зате є Android 16 і обіцяні 7 років оновлень.

Ціна

12 ГБ / 256 ГБ — 45 999 грн

12 ГБ / 512 ГБ — 51 999 грн

Samsung Galaxy S26+

Galaxy S26+ — це той самий S26, але “на максимальках”. Екран більший — 6,7″, ще й з вищою роздільною здатністю 3120×1440. Усередині той самий Exynos 2600, ті ж 12 ГБ ОЗП і ті ж камери — різниці в якості фото не буде.





Головна перевага — батарея і зарядка. Тут вже доступно 4900 мА·год і 45 Вт, що дає до ~69% за пів години. Це відчутно швидше за базову модель. Плюс новіший Bluetooth 6.0 проти 5.4 у S26. В усьому іншому — ті ж функції ШІ, захист IP68 і повний набір сучасних стандартів зв’язку.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ціна

12 ГБ / 256 ГБ — 54 999 грн

12 ГБ / 512 ГБ — 60 999 грн

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra — це вже флагман серед флагманів. Він пропонує великий 6,9″ дисплей з антибліковим покриттям і підтримкою S Pen. Але головна фішка — Privacy Display. Екран затемнює пікселі під кутом, і сторонні не бачать ваш контент. Працює навіть із повідомленнями та паролями. Можна вмикати вручну або автоматично.

Всередині доступний чип топовий Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy у всіх версіях. Камера — 200 Мп із ширшою діафрагмою і кращим захопленням світла. Ще є два телефото-модулі, включно з 5× зумом. Батарея 5000 мА·год виглядає скромно, зате зарядка вже 60 Вт. Плюс розширений набір ШІ-функцій: від розумного редагування до фільтрації дзвінків і приглушення шумів у відео.

Ціна

12 ГБ / 256 ГБ — 64 999 грн

12 ГБ / 512 ГБ — 70 999 грн

16 ГБ / 1 ТБ — 79 999 грн

Samsung Galaxy Buds4

Galaxy Buds4 зберігають знайомий дизайн із ніжкою у стилі Apple AirPods, але тепер додають плоску металеву поверхню. Ця модель отримала 11-мм драйвер без силіконових амбушурів. Є ANC, режим прозорості і адаптивний еквалайзер. Автономність становить до 6–7 годин (5–6 з ANC) плюс до 30 годин із кейсом. Навушники мають захист IP54.

Фішка Buds4 — не лише звук, а й екосистема. Зі смартфонами Galaxy навушники підключаються миттєво й дають швидкий доступ до налаштувань. Є керування жестами голови, голосові асистенти та функція перекладу в реальному часі на 22 мови. Працюють і з іншими Android-пристроями, але частина функцій відкривається лише через Galaxy.

Ціна — 10 699 грн

Смартфони серії Galaxy S26 та навушники Galaxy Buds4 вже доступні в Україні з 18 березня. Їх можна купити на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung.com/ua, у фізичних магазинах Samsung Experience Store та магазинах офіційних партнерів.