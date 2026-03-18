Samsung Galaxy S26 (від 46 тис. грн.) та навушники Buds4 (10,7 тис. грн) вже в Україні

Samsung Electronics Україна вивела на український ринок нову лінійку смартфонів Samsung Galaxy S26 та бездротові навушники Samsung Galaxy Buds4. Це вже третє покоління смартфонів із вбудованими можливостями Galaxy AI. В лінійку увійшли моделі Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ та Galaxy S26.
Samsung Galaxy S26
Galaxy S26 — це базова модель, але без відчуття “зрізаності”. Дизайн майже не змінився: пласкі панелі, метал, знайомий стиль. Екран 6,3″ AMOLED з 120 Гц, яскравістю до 2600 ніт і захистом Gorilla Glass Armor 2. Головна відмінність від минулого покоління — перехід на 2-нм чип Exynos 2600 замість Snapdragon (окрім окремих ринків).
Камери без суттєвих апгрейдів: 50 Мп основна, 3× зум, ультраширик. Ставка зроблена не на “залізо”, а на ШІ. Photo Assist і Creative Studio спрощують редагування, а Super Steady сам вирівнює горизонт у відео. Батарея підросла до 4300 мА·год, але зарядка все ще 25 Вт. Зате є Android 16 і обіцяні 7 років оновлень.
Ціна
- 12 ГБ / 256 ГБ — 45 999 грн
- 12 ГБ / 512 ГБ — 51 999 грн
Samsung Galaxy S26+
Galaxy S26+ — це той самий S26, але “на максимальках”. Екран більший — 6,7″, ще й з вищою роздільною здатністю 3120×1440. Усередині той самий Exynos 2600, ті ж 12 ГБ ОЗП і ті ж камери — різниці в якості фото не буде.
Головна перевага — батарея і зарядка. Тут вже доступно 4900 мА·год і 45 Вт, що дає до ~69% за пів години. Це відчутно швидше за базову модель. Плюс новіший Bluetooth 6.0 проти 5.4 у S26. В усьому іншому — ті ж функції ШІ, захист IP68 і повний набір сучасних стандартів зв’язку.
Ціна
- 12 ГБ / 256 ГБ — 54 999 грн
- 12 ГБ / 512 ГБ — 60 999 грн
Samsung Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra — це вже флагман серед флагманів. Він пропонує великий 6,9″ дисплей з антибліковим покриттям і підтримкою S Pen. Але головна фішка — Privacy Display. Екран затемнює пікселі під кутом, і сторонні не бачать ваш контент. Працює навіть із повідомленнями та паролями. Можна вмикати вручну або автоматично.
Всередині доступний чип топовий Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy у всіх версіях. Камера — 200 Мп із ширшою діафрагмою і кращим захопленням світла. Ще є два телефото-модулі, включно з 5× зумом. Батарея 5000 мА·год виглядає скромно, зате зарядка вже 60 Вт. Плюс розширений набір ШІ-функцій: від розумного редагування до фільтрації дзвінків і приглушення шумів у відео.
Ціна
- 12 ГБ / 256 ГБ — 64 999 грн
- 12 ГБ / 512 ГБ — 70 999 грн
- 16 ГБ / 1 ТБ — 79 999 грн
Samsung Galaxy Buds4
Galaxy Buds4 зберігають знайомий дизайн із ніжкою у стилі Apple AirPods, але тепер додають плоску металеву поверхню. Ця модель отримала 11-мм драйвер без силіконових амбушурів. Є ANC, режим прозорості і адаптивний еквалайзер. Автономність становить до 6–7 годин (5–6 з ANC) плюс до 30 годин із кейсом. Навушники мають захист IP54.
Фішка Buds4 — не лише звук, а й екосистема. Зі смартфонами Galaxy навушники підключаються миттєво й дають швидкий доступ до налаштувань. Є керування жестами голови, голосові асистенти та функція перекладу в реальному часі на 22 мови. Працюють і з іншими Android-пристроями, але частина функцій відкривається лише через Galaxy.
Ціна — 10 699 грн
Смартфони серії Galaxy S26 та навушники Galaxy Buds4 вже доступні в Україні з 18 березня. Їх можна купити на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung.com/ua, у фізичних магазинах Samsung Experience Store та магазинах офіційних партнерів.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: