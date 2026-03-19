Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro за $40 отримали ANC до 55 дБ і 54 години автономності

Компанія OnePlus представила нові бездротові навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro, які отримали активне шумозаглушення, нові драйвери та суттєво покращену автономність.
Характеристики OnePlus Nord Buds 4 Pro
Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro отримали 12-мм динамічні драйвери з титановим покриттям. За словами компанії, вони забезпечують удвічі більшу вихідну потужність порівняно з попередніми OnePlus Nord Buds 3 Pro.
Новинка підтримує Bluetooth 6.0 і може одночасно підключатися до двох пристроїв. Власникам доступне швидке підключення через Google Fast Pair і Microsoft Swift Pair. Підтримка кодека LHDC 5.0 дає змогу передавати Hi-Res аудіо з високою деталізацією. Додатково є 3D Spatial Audio — просторовий звук з окремим режимом для ігор, який допомагає точніше визначати позицію звуків у просторі.
Кожен навушник отримав по три мікрофони. Вони працюють разом із функцією AI Clear Call, яка покращує чіткість голосу під час розмов. Головна фішка нової моделі — ANC до 55 дБ. Новинка забезпечує керування жестами. Можна, наприклад, змінювати гучність свайпами, не дістаючи смартфон.
Кожен навушник оснащений акумулятором місткістю 62 мА•год, а кейс — місткістю 530 мА•год. Такі батареї забезпечують до 13 годин роботи навушників без ANC на одному заряді, а разом із кейсом автономність зростає до 54 годин. Отже, новинкою можна користуватися кілька днів без підзарядки.
Ціна
Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro доступні у двох кольорах: Radiant Gray і Raven Black. Ціна в Індії становить приблизно $40. Продажі стартують 23 березня.
Флагман OnePlus 15T отримав батарею 7500 мА•год, зарядку 100 ВТ і камеру-перископ
Джерело: gsmarena
