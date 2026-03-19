Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro за $40 отримали ANC до 55 дБ і 54 години автономності

OnePlus Nord Buds 4 Pro

Компанія OnePlus представила нові бездротові навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro, які отримали активне шумозаглушення, нові драйвери та суттєво покращену автономність.





Характеристики OnePlus Nord Buds 4 Pro

Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro отримали 12-мм динамічні драйвери з титановим покриттям. За словами компанії, вони забезпечують удвічі більшу вихідну потужність порівняно з попередніми OnePlus Nord Buds 3 Pro.

Новинка підтримує Bluetooth 6.0 і може одночасно підключатися до двох пристроїв. Власникам доступне швидке підключення через Google Fast Pair і Microsoft Swift Pair. Підтримка кодека LHDC 5.0 дає змогу передавати Hi-Res аудіо з високою деталізацією. Додатково є 3D Spatial Audio — просторовий звук з окремим режимом для ігор, який допомагає точніше визначати позицію звуків у просторі.

Кожен навушник отримав по три мікрофони. Вони працюють разом із функцією AI Clear Call, яка покращує чіткість голосу під час розмов. Головна фішка нової моделі — ANC до 55 дБ. Новинка забезпечує керування жестами. Можна, наприклад, змінювати гучність свайпами, не дістаючи смартфон.





Кожен навушник оснащений акумулятором місткістю 62 мА•год, а кейс — місткістю 530 мА•год. Такі батареї забезпечують до 13 годин роботи навушників без ANC на одному заряді, а разом із кейсом автономність зростає до 54 годин. Отже, новинкою можна користуватися кілька днів без підзарядки.

Ціна

Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro доступні у двох кольорах: Radiant Gray і Raven Black. Ціна в Індії становить приблизно $40. Продажі стартують 23 березня.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: gsmarena