Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro за $40 отримали ANC до 55 дБ і 54 години автономності

Вадим Карпусь

Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro за $40 отримали ANC до 55 дБ і 54 години автономності
OnePlus Nord Buds 4 Pro

Компанія OnePlus представила нові бездротові навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro, які отримали активне шумозаглушення, нові драйвери та суттєво покращену автономність.


Характеристики OnePlus Nord Buds 4 Pro

Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro отримали 12-мм динамічні драйвери з титановим покриттям. За словами компанії, вони забезпечують удвічі більшу вихідну потужність порівняно з попередніми OnePlus Nord Buds 3 Pro.

Новинка підтримує Bluetooth 6.0 і може одночасно підключатися до двох пристроїв. Власникам доступне швидке підключення через Google Fast Pair і Microsoft Swift Pair. Підтримка кодека LHDC 5.0 дає змогу передавати Hi-Res аудіо з високою деталізацією. Додатково є 3D Spatial Audio — просторовий звук з окремим режимом для ігор, який допомагає точніше визначати позицію звуків у просторі.

Кожен навушник отримав по три мікрофони. Вони працюють разом із функцією AI Clear Call, яка покращує чіткість голосу під час розмов. Головна фішка нової моделі — ANC до 55 дБ. Новинка забезпечує керування жестами. Можна, наприклад, змінювати гучність свайпами, не дістаючи смартфон.


Кожен навушник оснащений акумулятором місткістю 62 мА•год, а кейс — місткістю 530 мА•год. Такі батареї забезпечують до 13 годин роботи навушників без ANC на одному заряді, а разом із кейсом автономність зростає до 54 годин. Отже, новинкою можна користуватися кілька днів без підзарядки.

Ціна

Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro доступні у двох кольорах: Radiant Gray і Raven Black. Ціна в Індії становить приблизно $40. Продажі стартують 23 березня.

Флагман OnePlus 15T отримав батарею 7500 мА•год, зарядку 100 ВТ і камеру-перископ

AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин
DDPAI Z60 Pro — трикамерний відеореєстратор для тих, хто хоче повний контроль над дорогою

Джерело: gsmarena

Apple представила AirPods Max 2 за $549 з перекладом мов у реальному часі
Samsung Galaxy S26 (від 46 тис. грн) та навушники Buds4 (10,7 тис. грн) вже в Україні
35 смартфонів в тесті на автономність: iPhone 17 тримав заряд ідентично до OnePlus 15 на 7300 мА·год
Геймерські навушники Sony INZONE H9 II в Україні: 30 годин автономності за 17,5 тис. грн
OnePlus 16 отримає 200 Мп камеру, батарею 9000 мА•год і чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, — інсайдер
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC
OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки
Doom встановили на єдині навушники з відкритим кодом — ентузіаст розігнав їхній процесор
OpenAI підтвердила час випуску першого ШІ-пристрою та очікує продажі до 50 млн
Наступні Apple AirPods отримають ІЧ-датчики з камерами і +$50 до ціни
Флагман OnePlus 15T отримав батарею 7500 мА•год, зарядку 100 ВТ і камеру-перископ
Тимчасове рішення: OnePlus пояснила блокування відкату прошивок
Марк Гурман: Apple розробляє ШІ-кулон з Siri, як доповнення iPhone
OnePlus 15T вперше показали офіційно: компактний флагман з батареєю 7500 мА•год
Знімайте: дослідники ToxFREE виявили небезпечні речовини у 64-х моделях навушників, вони нібито викликають рак
OnePlus 15T збереже 50 МП камери, але з дещо гіршими характеристиками
Вийшли навушники Sony LinkBuds Clip: до 37 годин автономності за $230
OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh
Нові навушники за $60: Redmi Buds 8 Pro з кращим звучанням та кліпса Realme Buds Clip
HMD виходить на ринок смартгодинників та представляє навушники
