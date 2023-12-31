Turkcell продає lifecell французькій NJJ Capital

Компанія Turkcell продає третього за розміром українського мобільного оператора lifecell. Покупцем стала французька інвестиційна компанія NJJ Capital. Разом з lifecell продаються колцентри ТОВ «Глобал Білгі» та утримувач вишок мобільного звʼязку ТОВ «Укртауер». Причина укладання та сума угоди невідомі. Номінально акції lifecell коштують 12,7 млрд грн ($333,4 млн).

NJJ Capital очолює мільярдер Ксавʼє Ньєль. Він володіє французьким мобільним оператором Iliad (бренд Free), а також Monaco Telecom, швейцарським Salt Mobile, та ірландським Eir. Окрім телеком-операторів, Ньєль має частку у газеті Le Monde.

Turkcell володіла 100% акцій lifecell. Продаж відбувся за кілька місяців після зміни голови компанії у жовтні. Угоді передувала історія арештів власності lifecell в Україні. 7 жовтня суд наклав арешт на корпоративні права в Україні підсанкційних росіян Косогова, Авена, та Фрідмана – зокрема «Київстар» та lifecell. Також суд заарештував ТОВ «Пейселл», що здійснює приймання платежів від абонентів, та ТОВ «Укртауер».

13 жовтня суд пом’якшив ухвалу – арештованими залишилися 19,8% статутного капіталу ТОВ «Лайфселл» та 47,85% ПрАТ «Київстар».

Наразі невідомо, які наслідки чекають на lifecell у французькій власності та чи зміниться брендінг мобільного оператора.

Джерело: Forbes