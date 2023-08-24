Apollo – робот-гуманоїд Apptronik, який випередив Tesla на ринку

Історії про роботів-гуманоїдів, які виконують домашні справи чи працюють на заводах, вже не звучать як наукова фантастика – і одного з таких розробив стартап з Остіна Apptronik.

Прототип, на ім’я Apollo, подібний за виглядом до людини – він важить близько 72 кілограмів та має зріст 170 сантиметрів. Робот може підіймати до 25 кілограмів ваги та має акумулятор, що забезпечує 4 години роботи – утім може працювати й підключеним до мережі напряму для безперервного робочого дня.

Apollo створили для роботи поруч з людьми, тож оснастили функціями, які додадуть відчуття безпеки та дружелюбності. Він має щось схоже на обличчя, а також може повертати голову, щоб вказати напрямок свого руху. Цифрова панель на грудях демонструватиме заряд батареї, завдання, над яким працює робот зараз і перелік того, чим займеться після.

Команда, яка запустила стартап Apptronik у 2016 році, раніше працювала у Human Centered Robotics Lab Техаського університету в Остіні й була відібрана для роботи над роботом NASA Valkyrie, що відобразилось й у майбутній розробці.

Джефф Карденас, співзасновник і генеральний директор Apptronik, каже, що вони хотіли створити «iPhone серед роботів», з можливістю виконувати найрізноманітніші роботи:

«Мета полягає в тому, щоб побудувати одного робота, який може робити тисячі різних речей».

Зрештою вартість Apollo буде дешевшою, ніж ціна середнього автомобіля. Традиційні роботи покладаються на високоточні деталі, однак впровадження камер і систем штучного інтелекту дозволило створювати роботів, які менше покладаються на попереднє програмування, а натомість краще реагують на середовище, що означає, що частини, які використовуються у виробництві, будуть доступніші, каже Карденас.

В основі дизайну Apollo лежать приводи, або м’язи робота. Команда Apptronik працювала над більш ніж 30 ітераціями основних приводів, які дозволяють роботу ходити, згинати руки та брати предмети, як людина.

«У тілах людей близько 300 м’язів. Apollo має близько 30 різних груп м’язів у своїй системі, які потрібні для виконання основних дій»., — сказав доктор Нік Пейн, співзасновник і головний технічний директор Apptronik.

Apptronik прагне повністю запустити комерційне виробництво до кінця 2024 року. Apollo початково працюватимуть на заводах та складах, виконуючи прості завдання, як-от перенесення ящиків і штовхання візків. Однак з часом функціональність роботів розшириться до такої міри, що їх можна буде використовувати в будівництві, виробництві електроніки, торгових площах, доставці та навіть у догляді за літніми людьми.

Щодо роботів-гуманоїдів Tesla, то на останньому промо вони більш впевнено ходили, розпізнавали довкілля та взаємодіяли з предметами. Утім на реальній презентації торік одна версія Optimus ледь рухалась уперед, а інша модель, яка стояла на підставці, просто помахала глядачам рукою.

Джерело: Engadget, CNN, Techcrunch