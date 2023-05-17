Роботи-гуманоїди Tesla Optimus неспішно «прогулюються» по цехах з Cybertruck та надзвичайно точно відтворюють людські рухи

Tesla опублікувала нове відео зі своїми людиноподібними роботами Optimus – вони більш впевнено ходять, розпізнають довкілля та взаємодіють з предметами.

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Загалом роботи виглядають як цілком готовий до виробництва продукт – на противагу моделям представленим торік на презентації Tesla AI Day. Тоді одна деконструйована версія Optimus ледь рухалась уперед, а ще одна модель, яка стояла на підставці, просто помахала глядачам рукою.

На новому відео п’ять роботів Tesla більш впевнено, але дуже повільно проходяться по цехах, де виробляють Cybertruck, та взаємодіють з предметами, дублюючи рухи людини. Останній процес – демонстрація елементів навчання ШІ, де робот повторює дії чоловіка за допомогою спеціальних датчиків. Решта оновлень торкнулися системи виявлення та запам’ятовування навколишнього середовища – на демонстрації Optimus сканує простір, створюючи цифрову мапу місцевості.

Сам Ілон Маск знову заявив, що роботи «надзвичайно недооцінені», але попит на них може сягати «10-20 млрд одиниць». Попередньо озвучена вартість моделі – $20 000.