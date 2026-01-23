Apple анонсує захід наприкінці січня: очікуються MacBook Pro M5

Новини Пристрої 23.01.2026 comment views icon

Apple збирає креаторів у Лос-Анджелесі: MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max уже близько

Apple розіслала запрошення обраним авторам на захід під назвою Apple Experience, який відбудеться в Лос-Анджелесі з 27 по 29 січня. Подія одразу викликала хвилю обговорень, адже її дати збігаються з кількома важливими анонсами компанії. Головна інтрига — можливий показ нових MacBook Pro з чипами M5 Pro та M5 Max.

Одним із перших, хто показав запрошення, став креатор Петро Мара. Він опублікував фото запрошення в Instagram ще 7 січня, але широку увагу ця публікація привернула лише зараз. Цікаво, що Мара вже отримував запрошення від Apple у вересні — тоді він тестував нові iPhone 17 Pro. Це додає ваги припущенню, що й нинішній захід може супроводжуватися важливими апаратними новинками.

Минулого тижня Apple анонсувала новий пакет Creator Studio — набір професійних творчих застосунків. Офіційний запуск цього комплекту запланований на середу, 28 січня, тобто прямо посеред події в Лос-Анджелесі. До пакета входять ключові інструменти для професіоналів: Final Cut Pro, Logic Pro та Pixelmator Pro. Саме орієнтація на професійний сегмент підсилює очікування, що Apple може скористатися нагодою й представити нові MacBook Pro для авторів цифрового контенту.

Є ще один важливий збіг. Черговий квартальний фінансовий звіт Apple запланований на четвер, 29 січня. Компанія вже не раз представляла нові продукти безпосередньо перед такими дзвінками з інвесторами. Це ще один аргумент на користь найближчого анонсу оновлених ноутбуків.

У жовтні Apple вже оновила базову 14-дюймову версію MacBook Pro, оснастивши її чипом M5. Окрім процесора, головною зміною стало сховище з підтримкою PCIe 5.0. За даними Apple, воно забезпечує до двох разів вищу швидкість читання та запису SSD порівняно з попереднім поколінням. Після цього логічним кроком виглядає апдейт старших конфігурацій — саме моделей із приставками Pro та Max.

Джерело: macrumors

