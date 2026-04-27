Новини Пристрої 27.04.2026

Samsung Galaxy Book 6 Edge з чипом Snapdragon X2 засвітився в мережі: 22 години автономності і ціна від €2199

Вадим Карпусь

Автор новин

Samsung Galaxy Book 6 Edge з чипом Snapdragon X2 оцінили від €2199

Новий ноутбук Samsung Galaxy Book 6 Edge ще не представили офіційно, але він уже з’явився на сайті німецького ритейлера Cyberport. Завдяки цьому вдалося завчасно дізнатися ключові характеристики (включно з чипом Snapdragon X2 Elite), дизайн і навіть ціну пристрою.


Характеристики Samsung Galaxy Book 6 Edge

Новинка отримала 16-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів, співвідношенням сторін 16:9 і частотою оновлення 120 Гц. Яскравість сягає 500 ніт, а поверхня матова. Сенсорного шару в цій моделі немає. Ці характеристики одразу відрізняють нову модель від попередника з 15,6-дюймовим екраном. За даними витоку, 14-дюймову версію, як у Galaxy Book 4 Edge, можуть взагалі прибрати з лінійки.

На відміну від інших моделей серії Galaxy Book 6 із процесорами Intel Panther Lake, Edge-версія переходить на ARM-платформу. Вона містить процесор Qualcomm Snapdragon X2 Elite ( модель X2E-88-100). Ноутбук комплектуватиметься 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 512 ГБ або 1 ТБ.


Набір портів та інтерфейсів включає Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два поз’єми USB 4.0 Type-C, один USB-A, повнорозмірний HDMI 2.1, слот microSD і комбінований аудіороз’єм. В моделі 2026 року додали сканер відбитків пальців. Акумулятор місткістю 61,8 Вт·год забезпечує до 22 годин автономної роботи. При цьому вага становить 1,55 кг, а товщина — лише 12,3 мм.

Ціна

Ціна базової конфігурації Samsung Galaxy Book 6 Edge становить €2199. Версія з 32 ГБ ОЗП і накопичувачем на 1 ТБ, за попередніми оцінками, перевищить €2800 — на це впливає подорожчання пам’яті. Для замовлення доступний лише один колір — Light Blue.

Дату офіційного анонсу Samsung поки не називає, але поява на сайтах ритейлерів зазвичай означає, що запуск уже близько.

