Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць

Маргарита Юзяк

Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
Apple представила нову передплату для творчих задач, яка об’єднує шість професійних програм для Mac і iPad, під назвою Apple Creator Studio. Вона коштує $13 на місяць або $129 на рік.

Creator Studio об’єднує ключові інструменти Apple для творчої роботи з відео, музикою та графікою. У передплаті доступні Final Cut Pro, Logic Pro та Pixelmator Pro, а також розширені можливості для Keynote, Pages і Numbers. Частина функцій працює на основі штучного інтелекту, інша — пропонує ексклюзивний преміум‑контент. Пізніше додаткові інструменти з’являться у Freeform.

У Final Cut Pro з’явилися інструменти для швидшого монтажу, зокрема пошук за транскриптами, візуальний пошук та автоматичне визначення ритму. У Logic Pro додано ШІ-функції по типу Synth Player та Chord ID, які спрощують процес створення музики та роблять його більш інтуїтивним. Окрема увага стосується Pixelmator Pro. Вперше редактор зображень, який компанія придбала у 2024 році, офіційно з’явиться на iPad і підтримує стилус Apple Pencil. Раніше Pixelmator Pro був доступний лише на Mac.

Для тих, хто не буде оформлювати передплату, Logic Pro і Final Cut Pro для Mac і надалі можна буде купити окремо. Але Creator Studio дає доступ одразу до версій для Mac і iPad за єдиною ціною. Крім того, у підписку входять три професійні інструменти macOS. Йдеться про Motion для створення анімації та візуальних ефектів, Compressor для експорту й оптимізації відео, а також MainStage для роботи з живими виступами та концертами.

Також компанія підкреслює, що базові версії Keynote, Pages, Numbers і Freeform залишаться безкоштовними та продовжать оновлюватися. Платними в Creator Studio будуть лише додаткові функції та контент.

Нова передплата фактично замінює стару модель для iPad. Раніше Final Cut Pro і Logic Pro коштували по $5 на місяць кожен, тож для користувачів iPad ціна зросла більш ніж удвічі. Підписка стартує в App Store з 28 січня.

Для нових передплатників доступний безплатний пробний місяць. Крім того, Apple додає три місяці Creator Studio до кожного нового Mac. Для iPad така ж пропозиція діє лише для моделей із мінімум 6 ГБ оперативної пам’яті та процесорами A16, A17 Pro, серії M або новішими.

Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

Джерело: Reuters, Apple Insider

