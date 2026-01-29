Новини IT-бізнес 29.01.2026 comment views icon

ASML скорочує 1700 керівних і допоміжних посад: щоб не заважали інженерам

Олександр Федоткін

Нідерландська ASML скорочує 1 тис. 700 працівників попри рекордний попит на власні системи з виробництва мікросхем.


Зазначається, що у єдиній у світі компанії, яка виробляє машини з екстремальної ультрафіолетової літографії, що мають ключове значення для виробництва передових напівпровідників, проводять оптимізацію та реорганізацію робочої структури на тлі відгуків, що надмірна бюрократизація сповільнює темпи виробництва. Як стверджує гендиректор ASML Крістоф Фуке, реструктуризація має зробити компанію більш гнучкою. 

Планується скорочення близько 4% від загального робочого штату, або близько 1 тис. 700 посад. Переважно скорочення торкнеться керівних та допоміжних робочих місць у Нідерландах. Незначні скорочення також будуть проведені у США. За словами керівників, на меті усунення зайвого ланцюга, який заважає інженерам зосередитись на розробці продукту.

Фінансовий директор Роджер Дассен називає це першим масштабним скороченням за багато років. На його думку, компанія стала надто складною у міру розширення діяльності. За четвертий квартал 2025 року ASML отримала рекордну кількість замовлень на суму €13,2 млрд. Це майже вдвічі перевищило прогнози аналітиків і значною мірою було обумовлене шаленим попитом на передові літографічні системи. Більше половини замовлень на суму у €7,4 млрд припали на системи EUV. Успішний у фінансовому плані квартал сприяв підвищенню акцій компанії на 4,3%. 


Загальний прибуток ASML за 2025 рік склав €32,7 млрд. За прогнозами на цей рік, компанія має отримати від €34 до €39 млрд. Прогноз відображує зростаючі інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту з боку виробників мікросхем, включно з TSMC, Intel та Samsung, які повністю покладаються на передові системи ASML для виробничих вузлів наступного покоління. 

Попри експортні обмеження, Китай залишається найбільшим ринком для продукції нідерландської компанії. У четвертому кварталі минулого року на нього припадало 36% чистих продажів. Очікується, що ця частка має скоротитись приблизно до однієї п’ятої від загального прибутку, оскільки  ASML не поставляє Китаю передові системи EUV або більш нові DUV. Замість цього на китайських підприємствах працюють старіші літографічні машини, які на 8 ітерацій відстають від флагманських EUV. 

Всередині ASML планується реорганізація технологічного підрозділу для більш тісної роботи інженерів з конкретними продуктами та модулями. Компанія також планує створити нові посади у секторі виробництва, обслуговуванні клієнтів та продажах, скорочуючи при цьому керівні рівні. ASML також зосереджена на будівніцтві нової виробничої лінії в Ейндховені, де додатково можна буде залучити до 20 тис. працівників до 2028 року. 

ITC писав, що китайські інженери під час спроби дізнатись секрети літографічних установок компанії ASML Holding з Нідерландів зламали одну з них. Разом з тим інженера-росіянина судять за крадіжку секретів ASML, TSMC та NXP — збирав дані для будівництва фабрики.  напівпровідників

Джерело: TechSpot

