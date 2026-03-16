Meta може звільнити кожного п’ятого працівника — Reuters

Meta, ймовірно, готується до одного з найбільших скорочень персоналу у своїй історії. За даними Reuters, компанія розглядає можливість звільнення приблизно 20% співробітників. Джерела видання уточнюють, що остаточну дату та точну кількість скорочень ще не визначили. Проте роботи в цьому напрямку вже ведуться.


За інформацією Reuters, керівництво компанії вже дало вказівку топменеджерам почати підготовку до оптимізації штату. Топменеджери нібито отримали завдання “планувати, як скоротити персонал”, щоб зменшити витрати.

Згідно з останнім фінансовим звітом, станом на 31 грудня 2025 року у Meta працювало 78 865 людей. При цьому бізнес компанії залишається масштабним: виручка за четвертий квартал 2025 року майже досягла $60 млрд, а за весь рік перевищила $200 млрд. Отже, очікуване скорочення може торкнутися приблизно 15-16 тис. працівників.

Офіційно компанія не підтвердила майбутні скорочення. Представник Meta заявив Reuters, що йдеться лише про “спекулятивні повідомлення про теоретичні підходи”.


Втім, для Meta великі скорочення не є новиною. На початку цього року компанія вже звільнила близько 1000 працівників у підрозділі Reality Labs, який відповідає за розробку технологій віртуальної реальності та метавсесвіту.

Ще раніше, на початку минулого року, Meta скоротила приблизно 5% персоналу, а перед тим провела менший раунд звільнень у тому ж місяці.

Паралельно компанія активно інвестує в іншу стратегічну сферу — штучний інтелект. Зокрема, Meta витрачає значні кошти на купівлю ШІ-стартапів. Серед таких угод — придбання Moltbook, соціальної мережі для ШІ-агентів, а також стартапу Manus, який розробляє агентів для автоматизації різних завдань.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
