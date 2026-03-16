Ілон Маск анонсував запуск Terafab Project з виробництва мікросхем

Depositphotos

Ілон Маск, який тривалий час жалівся, що наявні потужності нездатні задовольнити попит його компаній на високопродуктивні процесори для ШІ, анонсував запуск власного проєкту з виробництва мікросхем.





Мільярдер зазначив, що його проєкт під назвою Terafab стартує 21 березня. Маск не розкрив подробиць, однак його попередні коментарі дають змогу зрозуміти, що мова йде про запуск виробничих потужностей напівпровідників для задовільнення попиту з боку Tesla, SpaceX та xAI.

Колись Маск вже заявляв, що його компаніям може знадобитись від 100 до 200 млрд чипів для ШІ на рік. В інтерв’ю виданню Moonshots він також заявляв, що напівпровідникова промисловість, ймовірно, має неправильний підхід до проєктування чистих приміщень. Замість того щоб утримувати цілі будівлі у стерильному стані, Маск пропонував підприємствам зосереджуватись на ізоляції саме кремнієвих пластин протягом всього виробничого циклу, забезпечуючи їхню герметичність. На його думку, це дозволило б йому їсти чизбургери у стерильному приміщенні, де виробляються чипи.

Відновлення всього ланцюга постачань для подібних підприємств може зайняти не одне десятиліття, тому Маск стверджував, що його горизонт планування складає не більш ніж 1-2 роки. Він рідко прогнозує більш ніж на 3 роки, тому традиційний цикл будівництва підприємств з виробництва напівпровідників несумісний з прогнозованим ним попитом.





За словами Маска, якби підприємства прискорили розширення виробничих ліній та постачали б від 100 до 200 млрд чипів на рік у терміни, встановлені Tesla, він би з задоволенням покладався б на сторонніх постачальників замість будівництва власних потужностей. Ймовірно, що подробиці про Terafab з’являться за тиждень, як і анонсував Маск. Схоже мільярд не зважає на те, що відкриття багатомільярдного проєкту заплановане на суботу.

Однак найбільш ймовірним варіантом, як очікується, може стати укладення Tesla ліцензійної угоди з Intel та TSMC та надання їм необхідного фінансування для створення виробничих ліній. Зокрема, TSMC готова розглянути можливість виробничого розширення. Також розглядається ідея угоди з Intel Foundry.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Tom’sHardware