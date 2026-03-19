Ubisoft звільнила 105 співробітників студії Red Storm: розробки ігор більше не буде

Ubisoft припиняє розробку ігор у історичній студії Red Storm Entertainment, що працювала над серією Tom Clancy, унаслідок чого буде втрачено 105 робочих місць, повідомляє VGC. Це сталося у рамках більш загальної реорганізації Ubisoft.





Студія, що базується в Північній Кароліні, продовжить роботу у форматі глобальної ІТ-підтримки та підтримки рушія Snowdrop, однак усі розробники ігор були звільнені, про що Ubisoft повідомила внутрішньо в четвер. Заснована у 1996 році Томом Кленсі, Red Storm створила перші ігри за мотивами книг автора, зокрема шутери Rainbow Six і Ghost Recon, які згодом стали великими ігровими франшизами.

У 2000 році студію придбала Ubisoft, після чого вона розробила численні продовження Ghost Recon і Rainbow Six, включно з Advanced Warfighter (2006). Втім, хоча Red Storm найбільш відома своєю причетністю до ігор Tom Clancy, протягом останнього десятиліття вона зосередилася на VR-проєктах, таких як Werewolves Within (2016), Star Trek: Bridge Crew (2017) та Assassin’s Creed Nexus VR (2023). Її останній проєкт — безкоштовна гра The Division Heartland — було скасовано у 2024 році після серії публічних тестувань.

Сучасний розвиток франшиз Tom Clancy здійснюють інші підрозділи Ubisoft: Massive Entertainment (The Division), Ubisoft Montreal (Rainbow Six Siege), Ubisoft Paris (Ghost Recon Wildlands) та Ubisoft Toronto (ремейк Splinter Cell). Red Storm також брала участь у розробці Ghost Recon: Future Soldier (2012) і Tom Clancy’s The Division (2016), а також різних ігор серії Far Cry.





Рішення Ubisoft припинити розробку ігор у Red Storm є частиною глобальної програми скорочення витрат, у межах якої вже було скасовано шість ігор, відкладено сім інших, а також закрито дві студії. Компанія також запропонувала скоротити до 200 робочих місць у своєму головному офісі в Парижі, Франція, що становить близько 18% персоналу, а також підтвердила звільнення у студії в Торонто та інших підрозділах.

Ubisoft заявляє, що прагне зменшити свої фіксовані витрати ще на €200 млн протягом наступних двох років. Зміни відбуваються на тлі ширшої фінансової турбулентності Ubisoft: після угоди з Tencent на $1,25 млрд у 2025 році компанія фактично розподілила ключові франшизи між підрозділами та почала масово урізати витрати, скасовуючи проєкти й оптимізуючи структуру розробки.

Окрім Red Storm, упродовж останніх місяців Ubisoft вже провела низку точкових скорочень: близько 40 співробітників у Торонто, 29 — в Абу-Дабі, а також закрила студію в Галіфаксі після голосування працівників за профспілку. Це свідчить про системне згортання витрат не в одному підрозділі, а по всій глобальній мережі компанії.

У ширшому контексті, з 2022 по 2025 рік Ubisoft уже скоротила тисячі працівників і зменшила загальну чисельність персоналу на кілька тисяч осіб, переходячи до моделі з меншою кількістю проєктів і більшою концентрацією ресурсів. Ubisoft називає це “великий перезапуск”, який передбачає радикальну реорганізацію творчих команд у автономні “креативні хаби”. Поточна хвиля звільнень, включно з Red Storm, проходить у рамках цієї довгострокової стратегії стабілізації бізнесу та фокусування на обмеженому пулі ключових франшиз.

Джерело: VideoGamesChronicle.com